- Ein US-Tankflugzeug des Typs KC-135 ist über dem Westirak abgestürzt. Die US-Armee sagt weder feindliches noch eigenes Feuer sei der Grund für den Absturz. Eine iran-nahe Miliz sagt hingegen, sie hätten das Flugzeug abgeschossen.
- Ein französischer Soldat ist bei einem Drohnenangriff im Irak getötet worden.
- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht enorme Erfolge, die im Iran erzielt wurden. Der Iran sei nach fast zwei Wochen gemeinsamer US-israelischer Angriffe «nicht mehr derselbe».
- Die USA lockern die Sanktionen gegen russisches Öl und erlauben vorübergehend den Kauf von Öl, welches sich bereits im Transit befindet.
Themen in diesem Newsticker
- Iran-nahe Miliz beansprucht Abschuss von US-Tankflugzeug
- USA erlauben vorübergehenden Kauf von russischem Öl
- Französischer Soldat bei Drohnenangriff im Irak getötet
- US-Militärflugzeug stürzt im Westen des Irak ab
- Iran droht Demonstrierenden mit noch härteren Strafen als bisher
- USA bringen Hormus-Geleitschutz mit Verbündeten ins Spiel
- Netanjahu: «Der Iran ist nicht mehr derselbe»
- EU-Hilfe: Mehr als 8000 Menschen zurück aus dem Nahen Osten
- Israels Armeechef: Libanon-Einsatz «wird nicht kurz sein»
- Trump: Irans Teilnahme an der WM wäre «nicht angemessen»