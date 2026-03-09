Iran-nahe Miliz beansprucht Abschuss von US-Tankflugzeug

USA erlauben vorübergehenden Kauf von russischem Öl

Französischer Soldat bei Drohnenangriff im Irak getötet

US-Militärflugzeug stürzt im Westen des Irak ab

Iran droht Demonstrierenden mit noch härteren Strafen als bisher

USA bringen Hormus-Geleitschutz mit Verbündeten ins Spiel

Netanjahu: «Der Iran ist nicht mehr derselbe»

EU-Hilfe: Mehr als 8000 Menschen zurück aus dem Nahen Osten

Israels Armeechef: Libanon-Einsatz «wird nicht kurz sein»