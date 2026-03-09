 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg US-Tankflugzeug über Irak abgestürzt – Ursache noch unklar

  • Iran-nahe Miliz beansprucht Abschuss von US-Tankflugzeug
  • USA erlauben vorübergehenden Kauf von russischem Öl
  • Französischer Soldat bei Drohnenangriff im Irak getötet
  • US-Militärflugzeug stürzt im Westen des Irak ab
  • Iran droht Demonstrierenden mit noch härteren Strafen als bisher
  • USA bringen Hormus-Geleitschutz mit Verbündeten ins Spiel
  • Netanjahu: «Der Iran ist nicht mehr derselbe»
  • EU-Hilfe: Mehr als 8000 Menschen zurück aus dem Nahen Osten
  • Israels Armeechef: Libanon-Einsatz «wird nicht kurz sein»
  • Trump: Irans Teilnahme an der WM wäre «nicht angemessen»

10v10, 11.3.2026, 21:50 Uhr

