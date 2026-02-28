- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Israelische Luftwaffe meldet Luftüberlegenheit über Teheran
- Partei dementiert: Ahmadinedschad angeblich noch am Leben
- Nahost-Experte: Künftige Rolle der Soldaten relevant
- Trump will mit Iran über Zukunft reden
- Touristen sitzen fest – Emirate übernehmen offenbar Hotelkosten
- Trump: Bei Angriffen auf Iran 48 Anführer getötet
- Korrespondent: EU zur kleinlauten Zuschauerin verkommen
- Israels Staatsflugzeug zum Berliner Flughafen gebracht
- Merz: Zweifel an Folgen der Militärschläge gegen den Iran
- Oman: iranische Führung offen für Vermittlung