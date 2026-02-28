- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Seit Kriegsbeginn haben die USA nach eigenen Angaben fast 2000 Ziele im Iran angegriffen. Israel meldet seit Samstag 1600 Einsätze im Iran.
- Al-Udeid, der grösste US-Militärstützpunkt im Nahen Osten wurde von einer Rakete getroffen.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
Themen in diesem Liveticker
- Saudi-Arabien: Haben Drohne über Östlicher Provinz abgefangen
- Grossbritannien und Deutschland evakuieren Staatsbürger aus Oman
- Israels Militär meldet 1'600 Einsätze seit Kriegsbeginn
- USA identifizieren vier in Kuwait getötete Soldaten
- US-Militär hat 17 iranische Kriegsschiffe zerstört
- Grösster US-Stützpunkt im Nahen Osten von Rakete getroffen
- US-Botschaft in Saudi-Arabien von Drohnen getroffen
- Gemäss Rubio haben die USA Iran nicht wegen Israel angegriffen
- Mehr als 9000 Bürger aus dem Nahen Osten zurückgekehrt
- Bericht: Chameneis Sohn angeblich zum Obersten Führer gewählt