Iran-Krieg USA und Israel melden Tausende Angriffe auf Ziele im Iran

  • Saudi-Arabien: Haben Drohne über Östlicher Provinz abgefangen
  • Grossbritannien und Deutschland evakuieren Staatsbürger aus Oman
  • Israels Militär meldet 1'600 Einsätze seit Kriegsbeginn
  • USA identifizieren vier in Kuwait getötete Soldaten
  • US-Militär hat 17 iranische Kriegsschiffe zerstört
  • Grösster US-Stützpunkt im Nahen Osten von Rakete getroffen
  • US-Botschaft in Saudi-Arabien von Drohnen getroffen
  • Gemäss Rubio haben die USA Iran nicht wegen Israel angegriffen
  • Mehr als 9000 Bürger aus dem Nahen Osten zurückgekehrt
  • Bericht: Chameneis Sohn angeblich zum Obersten Führer gewählt

Tagesschau, 3.3.2026, 19:30 Uhr

