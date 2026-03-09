- 140 US-Soldaten seien innerhalb von zehn Tagen verletzt worden, berichtet das US-Verteidigungsministerium. Es hat zum ersten Mal seit Kriegsausbruch darüber informiert.
- Zahlreiche neue Angriffe von verschiedenen Seiten: Der Iran habe sowohl Israel und Golfstaaten angegriffen, gleichzeitig meldet Israel neue Angriffe gegen den Iran.
- US-Streitkräfte haben mehrere iranische Marineschiffe, darunter 16 sogenannte Minenleger, in der Nähe der Strasse von Hormus zerstört, berichtet das US-Regionalkommando.
- Die G7-Staaten beraten am Mittwoch über die Lage im Nahen Osten. Das Treffen hat der französische Präsident Emmanuel Macron einberufen.
- Witkoff hat die Notwendigkeit der US-Angriffe auf den Iran mit Blick auf dessen Atomanlagen betont.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: Betrachten Demonstranten als Feinde
- Neue Angriffe von verschiedenen Seiten
- 140 US-Soldaten verletzt
- Dutzende Festnahmen wegen Spionagevorwürfen
- G7 Beraten in Videokonferenz über Nahost-Krise
- UNO-Sicherheitsrat berät zur Lage im Libanon und Iran
- Trump meldet Zerstörung von «inaktiven Minenlegerbooten»
- Spionageverdacht: Iran nimmt ausländischen Staatsbürger fest
- US-Regierung: Mehr als 5000 Ziele im Iran getroffen
- Minen in der Strasse von Hormus? Trump droht dem Iran