Iran-Krieg Verstärkte Angriffe auf Iran – Emirates streicht Flüge nach Dubai

  • Flughafen Dubai vorübergehend geschlossen
  • Putin fordert sofortiges Ende des Iran-Kriegs
  • Emirates setzt Flüge von und nach Dubai aus
  • Israel meldet Attacken aus Iran und eigene Angriffe auf Teheran
  • Luftabwehr in Israel – Angriffswelle in Teheran
  • US-Regierung dementiert Berichte über Russland-Hilfe nicht
  • Saudi-Arabien: Iranischer Drohnenangriff auf Ölfeld abgewehrt
  • Trump: US-Rüstungsunternehmen wollen Waffenproduktion steigern
  • Bessent kündigt «schwerstes Bombardement» heute Nacht an
  • US-Militär: Bislang über 3000 Ziele im Iran angegriffen

Tagesschau, 6.3.2026, 19:30 Uhr

