Iran-Krieg Witkoff: Russen teilen keine US-Militärinfos mit Iran

  • Witkoff: Russen teilen keine US-Militärinfos mit Iran
  • IAEA-Sondersitzung zu Ölreserven einberufen
  • Iran droht bei «Feindhilfe» mit härtesten Strafen
  • US-Generalstabschef: Nehmen uns Minenleger vor
  • Lufthanse bietet zusätzliche Fernflüge an – Swiss wartet ab
  • Israels Aussenminister: Wollen keinen endlosen Krieg
  • Störungen bei wichtigen Banken im Iran
  • Iran meldet schwere Luftangriffe
  • Neue Schweizer Sanktionen gegen den Iran
  • Paris zu Notölreserven: «Alle Optionen auf dem Tisch»

10vor10, 9.3.2026, 21:50 Uhr

