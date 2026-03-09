- Russische Vertreter haben US-Präsident Donald Trump nach Darstellung des Sondergesandten Steve Witkoff versichert, keine Geheimdienstinformationen mit dem Iran zu teilen.
- US-Präsident Donald Trump hat laut dem US-Sender CBS den Krieg gegen den Iran als «so gut wie abgeschlossen» bezeichnet.
- Israel hat nach den Worten von Aussenminister Gideon Saar kein Interesse an einem dauerhaften Krieg im Konflikt mit dem Iran.
- Die iranischen Revolutionsgarden haben angekündigt, Schlagkraft und Häufigkeit ihrer Raketenstarts zu erhöhen. Auch die Reichweite werde vergrössert, so ein Kommandant.
- Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds rund 16’000 Wohnungen zerstört oder beschädigt worden.
