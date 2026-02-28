- Der sogenannte Expertenrat im Iran soll sich einem Bericht zufolge auf einen Nachfolger des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei geeinigt haben. Beobachter sehen Modschtaba Chamenei, dessen Sohn, als Favoriten.
- Israels Armee hat erstmals Öllager in Teheran bombardiert. Aufnahmen zeigten einen massiven Brand und dunkle Rauchschwaden über der iranischen Hauptstadt.
- Israel hat seine Angriffe in der Nacht auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon fortgesetzt.
- Die Angriffe in der Golfregion gehen derweil weiter. Augenzeugen berichten etwa in Abu Dhabi von Explosionen.
- Zwei Tote in Saudi-Arabien
- Atomanlage in Isfahan bei Angriff beschädigt
- Arabische Liga verurteilt «illegale» Angriffe Irans
- Arabische Liga: Sind keine Kriegspartei
- Rettungskräfte melden sechs Verletzte in Israel
- Angriffe im Süden Libanons dauern an
- VAE: Kein Angriff auf Entsalzungsanlage im Iran
- Augenzeugen berichten von Explosionen in Abu Dhabi
- Norwegen verschärft Sicherheitsvorkehrungen nach Explosion
- Vereinigte Arabische Emirate erneut unter iranischem Beschuss