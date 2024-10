Israel greift Iran an: Mittlerweile ist der Angriff mit Kampfjets, die knapp 200 Kilometer fliegen mussten, beendet, wie Israel meldete. Das israelische Militär teilte am frühen Samstagmorgen mit, man führe «als Reaktion auf die seit Monaten andauernden Angriffe des iranischen Regimes» auf Israel «derzeit präzise Angriffe auf militärische Ziele in Iran durch».

Diese Ziele hat Israel in Iran angegriffen: Ein israelischer Repräsentant hat dem US-Sender NBC mitgeteilt, es seien in Iran keine Atomanlagen oder Ölfelder angegriffen worden. Es habe drei Angriffswellen gegeben, hiess es im israelischen Radio. Dutzende Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe seien involviert gewesen. Die nächtlichen Angriffe Israels auf Iran galten nach Angaben von Armeesprecher Daniel Hagari iranischen Raketenfabriken. Die angegriffenen Orte seien aus einer Liste von Zielen in Iran ausgewählt worden.

Legende: Israels Armeesprecher Daniel Hagari informiert über die Angriffe, die Israel ausgeführt hat. Keystone/AP Israel Defense Forces

Begrenzte Schäden in Iran: Iranische Medien berichteten über mehrere Explosionen in der Hauptstadt Teheran und ihrer Umgebung und meldeten Schäden an Militärstützpunkten. Iran erklärte, die Luftabwehr habe die Angriffe abgewehrt, die Schäden seien begrenzt. Die iranische Regierung behalte sich eine Antwort vor, zitierte die Nachrichtenagentur Tasnim einen Insider. Derweil wird der zivile Luftverkehr in Iran am Morgen wieder aufgenommen. Laut der Luftfahrtbehörde sollen Fluggesellschaften ab 9 Uhr (Ortszeit) in den Normalbetrieb zurückkehren dürfen.

Iran meldet zwei Todesopfer: Bei den israelischen Angriffen auf militärische Ziele in Iran sind der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge zwei Soldaten ums Leben gekommen. «Die Armee der Islamischen Republik hat bei der Verteidigung der iranischen Sicherheit und des Schutzes des iranischen Volkes und seiner Interessen zwei ihrer Kämpfer geopfert, als sie die Angriffe des verbrecherischen zionistischen Regimes abwehrte», zitierte die staatliche Agentur aus einer Erklärung des Militärs.

Angriffe auf syrisches Gebiet nicht bestätigt: Nach syrischen Medienberichten hat es in der Nacht auch in Syrien israelische Angriffe auf mehrere militärische Standorte im Süden und Zentrum des Landes gegeben. Gegen 2 Uhr morgens (Ortszeit) seien von den Golanhöhen aus Raketensalven abgefeuert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf eine syrische Militärquelle. Israel hat einen Angriff auf Syrien nicht bestätigt.

Legende: Blick auf Teheran am Morgen nach den israelischen Angriffen (26.10.2024) Reuters/Majid Asgaripour/WANA

Das sagen die USA: Nach den nächtlichen Vergeltungsschlägen Israels auf Iran warnt ein hochrangiger US-Regierungsvertreter vor einer iranischen Reaktion. Die USA stünden hinter Israel. Eine Antwort Irans hätte Konsequenzen. Die Angriffe Israels seien gezielt und angemessen gewesen, mit einem geringen Risiko für die Zivilbevölkerung. Darauf habe US-Präsident Joe Biden in den vergangenen Wochen hingewirkt. Die USA sind eigenen Angaben zufolge nicht an den israelischen Angriffen in Iran beteiligt, wie ein hochrangiger Regierungsbeamter dem Sender CNN sagte.

Iran erstmals seit dem ersten Golfkrieg unter Beschuss: Es ist der erste bekannte grossangelegte Angriff einer fremden Macht in Iran seit dem ersten Golfkrieg zwischen der Islamischen Republik und Irak in den 1980er-Jahren.