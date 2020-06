Ab heute darf man in Italien wieder herumreisen, Italienerinnen und Italiener dürfen auch das Land wieder verlassen. Vor allem im Süden gebe es aber Bedenken, dass die Besucher aus dem Norden das Coronavirus einschleppen könnten, sagt Korrespondent Franco Battel.

Franco Battel Italien-Korrespondent, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Franco Battel ist seit Anfang 2015 SRF-Korrespondent in Rom. Davor war er als Auslandredaktor für Italien, Mexiko, Zentralamerika, Kuba und Liechtenstein verantwortlich. Er berichtete zudem vom UNO-Sitz in Genf.

SRF News: Herrscht ab sofort vollständige Reisefreiheit in ganz Italien?

Franco Battel: Tatsächlich können Mailänderinnen wieder nach Neapel fahren, Palermitaner können wieder nach Rom fliegen. Einzelne Regionen im Süden Italiens wollen die neu gewonnene Reisefreiheit allerdings mit Massnahmen flankieren. So muss etwa, wer auf Sardinien ankommt, einen Fragebogen ausfüllen. Und wer in Kampanien – der Region um Neapel – ankommt, muss sich allenfalls einem Corona-Schnelltest unterziehen.

In Italien sind Gesichtsschutz und Plastikhandschuhe in Läden zur Normalität geworden. Muss man auch beim Reisen solche Schutzmassnahmen einhalten?

Davon gehe ich aus. Wer in Italien unterwegs sein will, muss sich an die «Mascherina» gewöhnen. Man trägt die Maske im Flugzeug, im Bus, in den Läden, in den Bars, in Restaurants und teilweise sogar im Freien. In den Läden muss man zusätzlich Gummi- oder Plastikhandschuhe tragen, die beim Eingang gratis abgegeben werden.

Die vielen Toten durch das Coronavirus – vor allem in Norden Italiens – haben die Italienerinnen und Italiener sehr vorsichtig werden lassen.

Legende: In Italien gilt vielerorts eine Masken-Tragepflicht. Verstösse dagegen werden mit hohen Bussen geahndet. Reuters

Im Süden des Landes sind viele Regionen vor Corona praktisch verschont geblieben. Sind dort die Besucher aus dem Norden jetzt wirklich willkommen?

Nicht überall und nicht bei allen. Bedenken wegen möglicher Einschleppung von Covid-19 gibt es vor allem auf Sizilien, Sardinien und in Kampanien. Doch auch in diesen Regionen leben viele Leute vor allem vom Tourismus.

Es gibt viel Freude und Erleichterung, dass jetzt ein Stück Normalität zurückkehrt.

Sie freuen sich auf die Gäste, die zu einem grossen Teil aus dem Norden kommen. Es gibt in Italien also Bedenken wegen der Risiken von Neuansteckungen, aber es gibt aber auch viel Freude und Erleichterung darüber, dass jetzt ein Stück Normalität nach Italien zurückkehrt.

Das Gespräch führte Rino Curti.