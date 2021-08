Die Glückskette hat rund 7.6 Millionen Franken an Spendengeldern für die Menschen in Beirut gesammelt. Rund sechs Millionen wurden bereits eingesetzt. Was mit dem Geld passiert ist, weiss Tasha Rumley, Programmmitarbeiterin der Glückskette:



«Fast alle unsere Organisationen haben Bargeld verteilt. Das ist die moderne humanitäre Hilfe. So können die Leute selbst entscheiden, wie sie das Geld nutzen. Sie können zum Beispiel Baumaterial kaufen und selbst die Reparaturen machen. Das mit Bargeld viel schneller, als wenn wir das selber gemacht hätten. Für einige Betroffene, zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder alte Menschen, wird der Wiederaufbau von Organisationen umgesetzt.»



Um die Verteilung der Gelder kontrollieren zu können, würden die Begünstigten registriert und mit ihnen vor und nach der Verteilung Gespräche geführt. Ein Teil der Leute werde einige Wochen danach angerufen. Bei Problemen gebe es eine Hotline sowie eine WhatsApp-Nummer, so Rumley.



Das noch übrige Geld werde nun an diejenigen verteilt, die es am meisten brauchen. «Das ist jetzt nicht mehr für die Reparaturen in den Wohnungen. Die Leute brauchen Geld für Nahrung, Medikamente, Miete.»