Vergangene Woche wurde ein Journalist des Westschweizer Radio und Fernsehens RTS, Link öffnet in einem neuen Fenster von sechs Sicherheitsleuten des kamerunischen Präsidenten Paul Biya in Genf angegriffen. Der Journalist hatte über kamerunische Oppositionelle berichtet, die gegen Biya und seine Rolle in dem innenpolitischen Konflikt demonstrierten. In der Schweiz haben in den letzten Wochen Gespräche stattgefunden, um diesen Konflikt zu lösen. Laut den Schweizer Behörden haben sich verschiedene kamerunischen Parteien bereits zweimal in der Schweiz getroffen. Ziel der Vermittlung ist, Friedensverhandlungen zwischen der kamerunischen Regierung und der politischen Opposition vorzubereiten.