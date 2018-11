Seit zwei Jahre eskaliert ein Bürgerkrieg im Westen Kameruns. Die Ursachen reichen weit zurück. So wurde die einstige deutsche Kolonie nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Grossteil zu einer französische Kolonie. Einen kleineren Teil erhielt Grossbritannien. In den 1960er-Jahren wurde Kamerun unabhängig, und die Mandatsgebiete wurden zusammengeführt. Offiziell gibt es seither zwei Amtssprachen, zwei Bildungssysteme und zwei Rechtssysteme. Doch in der Realität fühlt sich die Minderheit im anglophonen Teil Kameruns unterdrückt und benachteiligt.

Anfang 2016 gingen zunächst Anwälte auf die Strasse. Später folgten Lehrer und die Zivilgesellschaft. Der Staat reagierte mit harter Hand. Es gab mehrere Tote, Dutzende Verhaftete und eine dreimonatige Internet-Blockade für die gesamte Region. Daraufhin gründeten sich mehrere bewaffnete Widerstandsgruppen.