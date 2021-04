Der frühere Kronprinz Hamsa hat ein Treuebekenntnis zum König und seinem Halbbruder Abdullah II unterschrieben. Das teilte der Hof mit.

Hamsa befindet sich nach eigenen Angaben seit Samstag in Hausarrest.

Im Bekenntnis hat er unter anderem erklärt, die Interessen des Heimatlandes müssen über allem stehen.

Noch am Samstag hatte Hamsa in einer Audiobotschaft erklärt, er werde sich nicht an den Hausarrest halten und weiterhin auf Twitter seine Kritik am Königshaus äussern. Zuvor hatte er in einem von der BBC veröffentlichten Video bestritten, Teil eines Komplotts zu sein. Das jordanische Königshaus versucht nun offenbar nach den Negativschlagzeilen der letzten Tage, die Wogen wieder zu glätten.

Die Hintergründe Box aufklappen Box zuklappen Hamsa ist der Halbbruder des Königs und war bis 2004 Kronprinz Jordaniens – dann wurde er von König Abdullah als Thronfolger verstossen. Mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge hat Hamsa seitdem versucht, wichtige Stämme für sich zu gewinnen und auch Oppositionspolitiker angezogen.

Hamsa war 2004 als Thronfolger abgesetzt worden. Am Sonntag hatte das jordanische Aussenministerium mitgeteilt, Personen aus seinem Umfeld hätten versucht, das Land mit einem Komplott zu destabilisieren. Die Rede war von rund 20 Verhaftungen.