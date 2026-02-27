Das Königshaus gibt grünes Licht für eine Rückkehr von Juan Carlos. Ob der Altkönig aber wirklich will, ist fraglich.

Darum geht es: Für den umstrittenen Altkönig Juan Carlos steht die Tür für eine Rückkehr nach Spanien grundsätzlich offen. Nach fünfeinhalb Jahren im Exil in Abu Dhabi könnte der 88-Jährige wieder dauerhaft in seiner Heimat leben, wie das Königshaus mitteilen liess. Allerdings knüpft der Palast dies an eine Bedingung.

Legende: Spaniens Altkönig Juan Carlos könnte schon bald wieder direkten Kontakt mit seinen ehemaligen Untertanen pflegen. Reuters/Miguel Vidal

Die Bedingung für die Rückkehr: Bevor Juan Carlos heimkehren kann, muss der Vater von König Felipe VI. seinen steuerlichen Wohnsitz wieder nach Spanien verlegen. Nur so, heisst es in einer Mitteilung, liessen sich «Spekulationen und mögliche Kritik» vermeiden und das Ansehen der Monarchie schützen. Die Entscheidung zur Rückkehr sei aber eine «persönliche» des Altkönigs. Dieser sorgt derweil mit einer neuen Biografie für Irritation. Darin lobte er den früheren Diktator Francisco Franco und äusserte sich abfällig über seinen Sohn Felipe und dessen Gattin Letizia.

Der Grund für das Exil: Juan Carlos hatte Spanien im August 2020 verlassen, Berichten zufolge auf Druck der Regierung und des Palastes. Vorausgegangen waren mehrere Skandale, Enthüllungen über finanzielle Unregelmässigkeiten und dubiose Geldgeschenke. Seither blieb er offiziellen Staatsakten fern, nahm aber gelegentlich an privaten Familientreffen in Abu Dhabi und Spanien teil.

Der Anlass für die Kehrtwende: Die jetzige Stellungnahme des Königshauses wird als Reaktion auf Forderungen der konservativen Opposition gewertet. Diese verlangte eine Rückkehr des Ex-Monarchen, nachdem kürzlich freigegebene Dokumente zum Putschversuch von 1981 gezeigt hatten, dass der damalige König, anders als lange spekuliert, nicht in die Umsturzpläne involviert war.

Die Zweifel an einer Heimkehr: Ob es zu einer baldigen Rückkehr kommt, bezweifeln Medienbeobachter. Obwohl Juan Carlos seine Heimat vermisse, geniesse er in Abu Dhabi als enger Freund der regierenden Ölscheichs grosse «Freiheiten», auch finanzieller und steuerlicher Art, die er wohl nicht aufgeben möchte, aber müsste.