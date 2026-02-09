Kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde Juan Pablo Guanipa erneut festgesetzt.

Die Oppositionsführerin María Corina Machado spricht von einer Entführung und fordert seine Freilassung.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass eine Festnahme beantragt wurde.

Guanipa wurde noch unter Nicolás Maduro verhaftet und galt als politischer Häftling.

Schwer bewaffnete Männer in Zivilkleidung hätten den Politiker verschleppt, teilte Oppositionsführerin und Friedens­nobelpreisträgerin María Corina Machado auf der Plattform X mit. Die Entführung sei in einer Wohnsiedlung der Hauptstadt Caracas geschehen. Die Männer seien in vier Fahrzeugen vorgefahren.

Machado nannte es eine Entführung und forderte die sofortige Freilassung Guanipas. Die venezolanische Staatsanwaltschaft hingegen teilte ihrerseits mit, dass die erneute Festnahme Guanipas beantragt wurde. Er soll gegen Auflagen verstossen haben. Laut der Staatsanwaltschaft soll Guanipa unter Hausarrest gestellt werden.

Ob es sich beim erfolgten Zugriff um eine Festnahme handelt, ist derzeit unklar.

Unter Maduro verhaftet

Guanipa, Vorsitzender der Partei Primero Justicia, war im Mai 2025 festgenommen worden. Die Regierung des damals amtierenden Staatschefs Nicolás Maduro warf ihm vor, Terroranschläge geplant zu haben. Dies mit dem Ziel, die Parlaments- und Regionalwahlen zu stören.

Legende: Juan Pablo Guanipa kurz nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis am 8. Februar. Einige Stunden später soll er entführt worden sein. keystone/Ronald Pena R

Nach Angaben von Menschenrechts­organisationen gibt es in Venezuela rund 800 politische Gefangene. Viele von ihnen wurden bei den Protesten gegen die Wiederwahl Maduros im Jahr 2024 inhaftiert. Wenige Tage nach der Festnahme Maduros durch die USA kündigte die Regierung der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez die Freilassung politischer und ausländischer Gefangener an.