Venezuelas Parlament hat eine Gesetzesinitiative zur Stärkung der Ölindustrie einstimmig gebilligt.

Zusätzliche Investitionen aus dem Ausland sollen damit die Ölindustrie in Venezuela stärken.

Die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez hat die Reform unterzeichnet, nachdem das venezolanische Parlament sie gebilligt hat. Rodríguez hatte die Reform vorgeschlagen.

Legende: Tausende Arbeiter aus dem Erdölsektor marschierten vor der Abstimmung durch Venezuelas Hauptstadt Caracas, um die Reform zu unterstützen. Die Regierung hatte die Kundgebung organisiert. Keystone/Miguel Gutierrez

Die Entscheidung zur Öffnung des Ölsektors folgt auf den US-Militärangriff auf Venezuela Anfang Januar, bei dem die US-Regierung den damaligen Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, wegen mutmasslicher Drogendelikte gefangen nehmen liess. Rodríguez ist seither geschäftsführende Präsidentin und Washingtons Ansprechpartnerin in Caracas.

USA lockern Sanktionen

Zugleich haben die USA nun die Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor gelockert und damit die Möglichkeiten für US-Energieunternehmen ausgeweitet, um in Venezuela tätig zu werden. Das US-Finanzministerium erteilte eine allgemeine Genehmigung für Geschäfte mit der Regierung Venezuelas und dem staatlichen Ölkonzern. Die Erlaubnis umfasst Transaktionen, die für den Verkauf, Transport und die Raffinierung von venezolanischem Öl notwendig sind.