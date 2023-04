Legende: Ignazio Cassis (links) empfängt Botschafter Christian Winter und sein Team am Flughafen Bern-Belp. KEYSTONE/POOL/Peter Schneider

Das Personal der Schweizer Botschaft in Khartum ist am Dienstagmorgen in der Schweiz eingetroffen. Aussenminister Ignazio Cassis empfing Botschafter Christian Winter und sein Team am Flughafen Bern-Belp, wie der Bundesrat an der Pressekonferenz sagte. Die Evakuierung des Botschaftspersonals im Sudan ist laut Winter mit grossen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Er habe zunächst nicht gewusst, wohin die Reise gehe.

Das gesamte Personal der Botschaft sei nun in Sicherheit und ein Grossteil in der Schweiz, sagte Cassis weiter. Das Flugzeug landete um 06.05 Uhr in Bern nach einem Tankstopp in Luxor.

Nach Aussagen von Cassis hat die Schweiz Kenntnis von rund 30 Schweizern und Schweizerinnen oder Doppelbürgern, die noch im Sudan seien. Doppelbürgerinnen und -bürger könnten jedoch nicht evakuiert werden, weil sie aufgrund der fehlenden Regierung keine Ausreisebewilligung bekämen. Es gebe keine diplomatischen Kontakt auf Stufe Aussenministerium, sagte Cassis in Bern. Daneben gebe es noch Personen, die mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Richtung Port-Sudan geflüchtet seien, führte der Aussenminister weiter aus. Sie seien in Sicherheit und würden ebenfalls in die Schweiz zurückkehren.

Das diplomatische Personal der Schweizer Botschaft und ihre Familien, insgesamt zehn Personen, waren am Sonntag mit französischer Hilfe nach Dschibuti evakuiert worden. Dem Aussendepartement zufolge waren zwei weitere Personen vom IKRK nach Äthiopien evakuiert worden.

Der Bund schloss am Sonntag aus Sicherheitsgründen die Botschaft. Die Schweizer Vertretung befand sich wie andere Botschaften im Zentrum der Kämpfe. Die Residenz des Botschafters war unter Beschuss geraten.