Nach monatelangen Verhandlungen hat der US-Kongress ein Hilfspaket für die Opfer von Naturkatastrophen verabschiedet.

19.1 Milliarden US-Dollar sollen in den Wiederaufbau in verschiedenen Teilen der USA fliessen, so auch in das Aussengebiet Puerto Rico.

Alle Demokraten und eine Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus stimmten dem Gesetz zu.

Ende letzten Monats hatte bereits der Senat grünes Licht für das Hilfspaket gegeben. Damit fehlt nur noch die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump. Dieser twitterte von seinem Staatsbesuch in London: «Grossartig! Bauern, Puerto Rico und alle anderen» würden sehr glücklich sein.

Streit um das Gesetz

Das Geld ist für die Betroffenen nach Katastrophen in den letzten zwei Jahren vorgesehen – zum Beispiel für Menschen in Puerto Rico, das 2017 von einem Wirbelsturm schwer getroffen wurde, oder für Opfer der Brände in Kalifornien im vergangenen Jahr.

Um das Gesetz hatte es lange Streit gegeben, weil Trump und seine Republikaner zunächst gezögert hatten, das US-Überseegebiet Puerto Rico, das besonders von Stürmen betroffen ist, gleich zu behandeln