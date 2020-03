Deutschland: Obwohl die Zahlen der Ansteckungen in den letzten Tagen stark gestiegen sind und zwei Todesfälle vermeldet wurden, reagieren die Behörden in Deutschland nur punktuell mit Massnahmen. Grund dafür ist, dass die lokalen Behörden verantwortlich sind – der Bund hat lediglich eine koordinierende Rolle. Die Gesundheitsämter vor Ort ordnen Quarantänen an oder beschliessen die Abriegelung von Städten sowie die Schliessung von Schulen – was in einigen Bundesgebieten bereits geschehen ist.

Diskutiert werden in Deutschland zwar auch flächendeckende Schulschliessungen sowie die Absage von Grossveranstaltungen – diverse Grossanlässe wie die Leipziger Buchmesse und die internationale Tourismusbörse finden nicht statt. Der Bundesgesundheitsminister ermuntert nun die Veranstalter, Sportanlässe mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Im Fokus steht vor allem der deutsche Profi-Fussball. Die Entscheidung darüber liegt aber auch hier bei den lokalen Gesundheitsbehörden. In Abstimmung mit diesen will daher auch die Deutsche Fussball Liga (DFL) vorgehen. Geschäftsführer Christian Seifert rechnet schon für das Wochenende mit Geisterspielen.

Frankreich: Angesichts der wachsenden Ansteckungen hat die Regierung am Sonntag Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern im ganzen Land verboten. Betroffen vom Verbot ist das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch, das als Geisterspiel ausgetragen wird.

Auch in Frankreich wurden bereits Schulen geschlossen – nun wird die flächendeckende Schliessung von Bildungseinrichtungen sowie die Einschränkung öffentlicher Verkehrsmittel erwogen. Um die Bevölkerung zu beruhigen, wurden zudem Atemmasken beschlagnahmt, um den Bestand vor Hamsterkäufen zu sichern. Ausserdem deckelte die Regierung den Preis für Handdesinfektionsmittel.

Italien: Der südliche Nachbar ist das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land Europas. Deshalb hat die Regierung drastische Massnahmen ergriffen: Landesweit sind alle Schulen und Universitäten geschlossen. Zudem hat der italienische Regierungschef Giuseppe Conte am Montagabend ganz Italien wegen der Corona-Epidemie zur Sperrzone erklärt. Die Massnahmen sollen ab heute Dienstag gelten.

Demnach sollen alle öffentlichen Versammlungen verboten werden. Die Menschen sollen nun zu Hause bleiben, sofern sie nicht zur Arbeit müssen oder dringende Angelegenheiten zu erledigen haben. Der öffentliche Verkehr werde in Betrieb bleiben.

Kinos, Theater, Museen, Schwimmbäder, Skigebiete und Fitnesszentren sowie Pubs und Discos bleiben geschlossen. Hochzeiten und Beerdigungen müssen verschoben werden. Die Polizei darf Bürger anhalten, um von ihnen zu erfahren, warum sie sich nicht zu Hause aufhalten. Auch alle Sportveranstaltungen, eingeschlossen der Spiele der Serie A, werden ausgesetzt.

Österreich: Im Innern hat das Gesundheitsministerium wenige Massnahmen beschlossen – Gesundheitsminister Rudolf Aschober betonte, dass derzeit absolut kein Grund zur Aufregung gegeben sei. Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach am Sonntag von der Möglichkeit, Schulen, Kindergärten und Universitäten vorübergehend zu schliessen sowie Grossveranstaltungen einzuschränken.

Umso rigoroser will man an der Grenze zu Italien vorgehen: Ab Dienstagvormittag sollen zwei mobile Gesundheitscheck-Teams am Brenner – an Autobahn, Landesstrasse und im Zugverkehr – sowie an den Grenzen Sillian und Reschenpass punktuelle Gesundheitskontrollen vornehmen. Das Aussenministerium rät Österreicherinnen und Österreichern in Italien, nach Hause zurückzukehren.