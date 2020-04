Die Impfstoffe, an denen Cepi derzeit forscht, stammen teils von Firmen in den USA und Deutschland. Curavac aus dem deutschen Tübingen wurde berühmt wegen des Gerüchts, Präsident Donald Trump wolle die Firma kaufen, um den USA ihren Impfstoff zu sichern. Daneben finanziert Cepi auch Forschergruppen an Universitäten, zum Beispiel in England oder Australien. Mit am weitesten ist das US-Unternehmen Moderna, dessen Impfstoff-Kandidat bereits an Menschen getestet wird.

Hier geht es aber erst einmal darum herauszufinden, ob der Impfstoff sicher ist. Eine weitere US-Firma hat ebenfalls einen Kandidaten im selben Teststadium. Insgesamt forschen über 100 Firmen und Universitäten und Länder an einem Impfstoff. Auch die Schweiz ist mehrfach dabei. Weit fortgeschrittene Projekte gibt es auch in China, dem Ursprungsland des Coronavirus. Auch dort wird mindestens ein Impfstoff bereits an Menschen getestet.