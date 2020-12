Mit dem öffentlichen Schuldbekenntnis vergangene Woche machten die Aktivisten nochmals auf die schwierige Lage in Hongkong aufmerksam. Andererseits dürfte sich der Auftritt schuldmindernd ausgewirkt haben: Man hat mit mehreren Jahren Haft gerechnet, jetzt wurden es mehrere Monate für Joshua Wong und seine Mitstreiterin und Mitstreiter.

Für die Demokratiebewegung bedeutet die Verhaftung von Wong nichts Gutes. Die Regierung geht hart gegen Kritikerinnen und Kritiker vor. Seit die Demokratiebewegung letztes Jahr wieder an Schwung gewonnen hat, wurden zahlreiche Menschen angeklagt und verurteilt, weil sie an Protesten teilgenommen haben. Viele Menschen in Hongkong – nicht nur Aktivisten, sondern auch Bürger, die sich um die Zukunft ihrer Stadt sorgen – äussern sich aus Angst mittlerweile nicht mehr politisch.

Die Aktivisten betonen zwar immer wieder, dass sie nicht aufgeben wollen. Demokratische Forderungen wie etwa das allgemeine Wahlrecht werden in Hongkong aber in absehbarer Zeit nicht verwirklicht werden. Und mit dem nationalen Sicherheitsgesetz, das seit Juli in Kraft ist, geht die Regierung gezielt gegen Kritiker vor.