Der tschetschenische Machthaber Kadyrow droht drei russischen Politikern mit Blutrache – sie sollen einen Mord auf ihn geplant haben. In die ganze Fehde ist auch das «russische Amazon», die Firma Wildberries und die reichste Frau Russlands verwickelt.

Darum geht es: Der tschetschenische Machthaber und Putin-Verbündete Ramsan Kadyrow hat einem Medienbericht zufolge russischen Abgeordneten vorgeworfen, ein Mordkomplott gegen ihn zu schmieden und will sich an diesen rächen. In Wahrheit dreht sich das Ganze aber um einen Geschäftskonflikt, wie Russland-Korrespondent David Nauer weiss: «Es gibt zwei Clans und die streiten sich um den bekannten russischen Onlinehändler Wildberries. Der tschetschenische Machthaber Kadyrow ist mit einem dieser Clans verbündet.»

Das ist Ramsan Kadyrow Box aufklappen Box zuklappen Legende: Ramsan Kadyrow mit Wladimir Putin. (20.8.2024) Keystone/Vyacheslav Prokofyev Der 48-jährige Kadyrow ist seit 2007 in der im Süden Russlands im Kaukasus gelegenen Teilrepublik Tschetschenien an der Macht. Russlands Präsident Wladimir Putin machte sich für den Sohn des früheren tschetschenischen Präsidenten Achmat Kadyrow stark. Dieser war 2004 ermordet worden. Menschenrechtler werfen Ramsan Kadyrow vor, für schwerwiegenden Missbrauch, Willkür und Übergriffe verantwortlich zu sein. Einheiten von Kadyrow kämpfen in der Ukraine mit. Sie spielten etwa bei der Einnahme der südukrainischen Hafenstadt Mariupol eine wichtige Rolle. Kadyrow ist mit Medni Kadyrowa verheiratet, hat laut dem Guardian zwölf Kinder sowie – entgegen dem russischen Recht – mit Fatimá Chasujewa eine Nebenfrau.

Darüber wird gestritten: Das Unternehmen Wildberries, die russische Antwort auf Amazon, ist in Russland riesig. Kürzlich fusionierte es mit einem kleineren russischen Unternehmen. 65 Prozent des fusionierten Unternehmens hält Tatiana Kim, die Gründerin von Wildberries. Der Noch-Ehemann der Milliardärin, Bakaltschuk, bleibt dabei aussen vor. Das Ehepaar hat sich zerstritten, Tatiana Kim hat die Scheidung eingereicht.

Was ist Wildberries? Box aufklappen Box zuklappen «Wildberries ist wichtig», weiss Nauer. Das Unternehmen sei riesig und eine Art russische Antwort auf Amazon. Bei Wildberries könne man wirklich alles bestellen, also iPhones, Velos, Kleider, Kartoffeln, einfach wirklich alles, was man sich vorstellen könne. «Ich erinnere mich, als ich in Moskau gelebt habe, gab es zu Beginn der Pandemie keine Masken mehr zu kaufen im ganzen Land, ausser bei Wildberries.» Das Unternehmen macht jedes Jahr Milliardenumsätze und auch grosse Gewinne. Und die Gründerin von Wildberries, Tatjana Kim, ist inzwischen mehrfache Milliardärin.

Das hat Kadyrow mit dem Geschäftskonflikt zu tun: Kims Noch-Ehemann Bakaltschuk ist mit den Geschäften und der Fusion nicht einverstanden, erklärt Nauer. Er habe sich an Kadyrow gewendet und um dessen Hilfe gebeten. «Das Ganze ging sogar so weit, dass dieser Noch-Ehemann zusammen mit bewaffneten Kämpfern Kadyrows eine Schiesserei am Hauptsitz von Wildberries provoziert hat, wo zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Wir haben es hier mit einem traurigen Ehestreit zu tun, aber auch mit einem bizarr blutigen Geschäftsstreit.»

David Nauer Ukraine- und Russland-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen David Nauer ist Ukraine- und Russland-Korrespondent bei SRF TV. Von 2016 bis 2021 war er als Radio-Korrespondent in Russland tätig. Zuvor war er Russland-Korrespondent des «Tages-Anzeigers». Nauer reist seit Beginn des russischen Angriffskriegs regelmässig in die Ukraine. Hier finden Sie weitere Artikel von David Nauer.

Das sind die Verbindungen des Kremls zur Firma Wildberries: Russische Exilmedien berichten, dass auch der Kreml in die ganze Sache involviert ist. «Und zwar auf eine obskure Weise», so Russland-Korrespondent Nauer. «Die Fusion von Wildberries mit diesem anderen Unternehmen soll Präsident Putin persönlich abgesegnet haben.» Das kleinere Unternehmen, mit welchem nun Wildberries fusioniert, werde mutmasslich von den Leuten kontrolliert, denen Kadyrow jetzt mit Blutrache drohe. Aber diese Leute hätten auch gute Kontakte zu Putin. «Und deswegen gibt es den Verdacht, dass der Kreml einfach versucht, Wildberries quasi indirekt unter seine Kontrolle zu bringen.»

Das bedeutet die Fehde für die Beziehungen von Putin und Kadyrow: Kadyrow und Putin seien voneinander abhängig, betont Nauer. Putin schicke Kadyrow Geld – dafür sorge Kadyrow im sonst unruhigen Tschetschenien mit brutalen Mitteln für Ruhe. «Aber, das heisst nicht, dass nicht jeder sein eigenes Spiel spielt. Genau das sehen wir jetzt im Konflikt um Wildberries.» Die Machtverhältnisse in Russland würden sich dadurch nicht verändern. Aber es zeige: «Putin ist nicht allmächtig. Er ist auf Kadyrow angewiesen – und muss sich von diesem einiges gefallen lassen.» Man könne sogar sagen, dass sich in Russland kaum jemand so offen gegen den Kreml stellen könne wie Kadyrow.