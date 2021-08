Bei den letzten Bundestagswahlen gab es ein Duell, das mehrere Sender ausgestrahlt haben. Diesmal gibt es drei Debatten, bei je einem grossen deutschen TV-Sender.

Damit verteile sich die öffentliche Aufmerksamkeit, sagt Frank Brettschneider. «Wenn jemand in einer Debatte nicht so gut ist, kann er das in der nächsten ausgleichen.» Aber die drei Debatten haben auch unterschiedliche Funktionen: «Gestern ging es vor allem darum, dass niemand patzt. Niemand durfte sich einen wirklich grossen Fehler erlauben, denn darüber wäre berichtet worden und die Person wäre wahrscheinlich raus aus dem Rennen.»

Das nächste Gespräch findet am 12. September statt, bei ARD und ZDF. «Das dürfte die grösste Reichweite haben», glaubt Brettschneider. «Da gucken dann vor allem Menschen zu, die politisch sehr interessiert sind und die auch viele andere Informationsquellen schon genutzt haben. Da wird es mehr um Details gehen.»

Am 19. September, eine Woche vor der Wahl, ist das dritte Gespräch. «Dieses werden vor allem diejenigen, die dann noch völlig unentschieden sind, dann vielleicht heranziehen, um sich eine Meinung zu bilden.»