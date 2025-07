Elon Musk will eine eigene Partei gründen

Kampfansage an Trump

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Elon Musk will eine eigene Partei namens America Party gründen.

Das kündigte der frühere Berater von US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform X an.

Der Technologie-Milliardär hatte sich mit dem Präsidenten politisch und persönlich zerstritten.

Am Unabhängigkeitstag, einem der wichtigsten Feiertage für US-Amerikanerinnen und -Amerikaner, hatte Elon Musk eine Umfrage zur Gründung einer neuen Partei auf X aufgeschaltet. Bei den rund 1.25 Millionen Teilnehmenden sprachen sich gut 65 Prozent für eine neue Partei aus – und diesem Wunsch will der Tech-Milliardär nun folgen.

«Im Verhältnis 2:1 wollen Sie eine neue politische Partei und Sie werden sie bekommen!», schrieb er zu den Resultaten. Wenn das Land durch Verschwendung und Korruption in den Bankrott getrieben werde, lebe man in einem Einparteiensystem und nicht in einer Demokratie, begründete Musk seinen Schritt. Darum sei heute die America Party gegründet worden.

Parteien in den USA Box aufklappen Box zuklappen Demokraten einerseits, Republikaner andererseits – doch nebst den derzeit regierenden Parteien gibt es in den USA auch andere, kleinere Parteien. Diese haben allerdings kaum eine Chance auf grösseren politischen Erfolg, und de facto herrscht ein Zweiparteiensystem in den Vereinigten Staaten.

Musk hatte bereits vor einigen Wochen vorgeschlagen, eine neue Partei in der politischen Mitte zu gründen. Welche Rolle der Tesla-Chef darin spielen will, liess er zunächst offen.

Öffentlicher Streit zwischen Musk und Trump

Die Ankündigung Musks ist der vorläufige Höhepunkt der Fehde zwischen dem Tech-Milliardär und dem US-Präsidenten. Musk hatte Trumps Wahlkampf mit mehr als 250 Millionen Dollar unterstützt. Nach der Amtseinführung führte er bis Ende Mai das Kostensenkungsgremium Doge, mit dem er massive Haushaltskürzungen und Stellenstreichungen durchsetzte.

Legende: Zwei Alphatiere können nun nicht mehr miteinander: Elon Musk und US-Präsident Donald Trump während einer Medienkonferenz im Oval Office. (30.5.2025) Keystone / AP Photo / Evan Vucci

Doch dann folgte der Streit – beide überzogen sich mit schweren Vorwürfen in den sozialen Medien. So schrieb Musk etwa, dass Trump ohne ihn die Präsidentschaftswahl verloren hätte.

Zuletzt hatte sich Musk massiv über das von Trump am Freitag unterzeichnete grosse Steuer- und Ausgabengesetz «One Big Beautiful Bill» aufgeregt. Er forderte unter anderem deutlich stärkere Ausgabenkürzungen.