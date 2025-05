Indien fliegt Luftangriffe: Indiens Militär hat Angriffe auf mehrere Militäranlagen in Pakistan geflogen und angegeben, man reagiere damit auf diverse Attacken aus dem Nachbarland. «Indien hat mit seinen Flugzeugen Luft-Boden-Raketen abgeschossen. Die Stützpunkte Nur Khan, Mureed und Shorkot wurden zu Zielen», sagte der pakistanische Militärsprecher Generalleutnant in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Gegenangriff von Pakistan: Wenig später hat Pakistan nach Angaben des Militärs einen Gegenangriff auf Indien gestartet. Demnach sind in Indien ein Raketenlager und ein Luftwaffenstützpunkt mit Hyperschallraketen zerstört worden. Zudem sei ein weiterer Flugplatz ausser Betrieb gesetzt worden. Der Angriff sei in der Stadt Adampur im indischen Bundesstaat Punjab erfolgt, heisst es in einer Mitteilung der Streitkräfte. Die Angaben konnten nicht verifiziert werden. Laut indischen Medien bestritt das Militär die Darstellung aus Pakistan sogar ausdrücklich.

Detonationen im indischen Teil Kaschmirs: In der Stadt Srinagar im indischen Teil Kaschmirs seien zwei laute Detonationen zu hören gewesen, teilen Anwohnende und ein Behördenvertreter mit. Zudem waren in der Stadt Baramulla, die ebenfalls im indischen Teil Kaschmirs liegt, Behörden und Einwohnern zufolge zwei Explosionen zu hören. Details lagen zunächst vor.

Die Opfer: Auf beiden Seiten soll es Todesopfer gegeben haben, wie die jeweiligen Behörden melden. Über die Zahl der Opfer gibt es aber widersprüchliche Angaben. Im pakistanischen Teil von Kaschmir sind nach Angaben des dortigen Katastrophenschutzes in den vergangenen zwölf Stunden 13 Zivilisten getötet worden. Bis zum Samstagmittag seien zudem mehr als 50 Menschen verletzt worden. Dem Ministerpräsidenten im indisch kontrollierten Kaschmir zufolge ist ein Mitarbeiter der örtlichen Verwaltung in Rajouri, nahe der Kontrolllinie, durch Granatenbeschuss getötet worden.

Legende: Ein indischer Sicherheitsbeamter steht nach Zusammenstössen zwischen Indien und Pakistan in Srinagar auf einer Strasse Wache. Reuters/Sharafat Ali

Pakistan rüstet offenbar an der Grenze auf: Pakistan verstärkt nach Angaben des indischen Militärs seine Truppen entlang der gemeinsamen Grenze. Es sei beobachtet worden, dass die pakistanische Armee ihre Truppen in vorgelagerte Gebiete verlege, was «auf eine offensive Absicht hindeutet, die Situation weiter zu eskalieren», sagte eine Sprecherin des indischen Militärs vor der Presse. «Die indischen Streitkräfte befinden sich weiterhin in hoher Einsatzbereitschaft», fügt sie hinzu.

US-Vertretung in Pakistan verschärft Sicherheitsmassnahmen: Die Vertretung der USA in Pakistan schränkt wegen der angespannten Lage die Bewegungsfreiheit des gesamten Personals ein. Das US-Aussenministerium erklärte, es werde die Lage am Nachmittag neu bewerten. Es verweist auf die Anweisung der pakistanischen Armee an die gesamte Bevölkerung im Land, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben.

USA dringt auf Lösung des Konfliktes – China bietet Hilfe an Box aufklappen Box zuklappen Das sagen die USA: US-Aussenminister Marco Rubio hat sich mit seinem pakistanischen und seinem indischen Amtskollegen beraten. Rubio habe darauf gedrungen, dass Pakistan und Indien Wege finden müssten, um die Lage zu deeskalieren, teilte das US-Aussenministerium mit. Eine direkte Kommunikation müsse wiederhergestellt werden, um Fehleinschätzungen zu vermeiden. Die USA seien bereit, produktive Gespräche zwischen beiden Seiten zu unterstützen. Das sagt China: China äusserte sich «tief besorgt» über die Eskalation zwischen Indien und Pakistan und bietet seine Hilfe bei der Lösung des Konfliktes an. «China beobachtet die aktuelle Situation zwischen Indien und Pakistan aufmerksam», erklärte das Aussenministerium in Peking auf seiner Website. China fordere beide Länder auf, dem Frieden und der Stabilität Priorität einzuräumen, Ruhe und Zurückhaltung zu wahren und auf den Weg der Lösung der Probleme mit friedlichen, politischen Mitteln zurückzukehren. China sei weiterhin bereit, in dieser Angelegenheit eine konstruktive Rolle zu spielen, fügte das Ministerium hinzu.

Offenbar erste Gespräche zwischen Indien und Pakistan: Der Ball liege in Indiens Feld, sagte der pakistanische Aussenminister Mohammad Ishaq Dar im Fernsehen. Wenn Indien aufhöre, werde Pakistan erwägen, ebenfalls aufzuhören, sagt Dar. Vertreter Indiens und Pakistans haben mehreren Medienberichten zufolge miteinander gesprochen. Laut dem US-Sender CNN hat ein erstes Telefonat zwischen Vertretern der beiden Konfliktparteien stattgefunden.