Das ist passiert: In Kongo-Kinshasa ist ein Ausbruch der lebensgefährlichen Ebola-Krankheit festgestellt worden, der inzwischen auch Uganda betrifft. Ausgelöst wird er durch die seltene Bundibugyo-Variante des Virus. Die Weltgesundheits­organisation WHO hat deshalb eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Ziel ist es, die Verbreitung des Virus einzudämmen und die internationale Unterstützung zu koordinieren. Gleichzeitig betont die WHO, dass es sich nicht um einen Pandemie-Alarm handelt, obwohl sich der Ausbruch bereits über Ländergrenzen hinweg ausgebreitet hat.

Legende: Die WHO will mit der Ankündigung einer internationalen Gesundheitsnotlage die Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen. AP Photo/ Hajarah Nalwadda (Symbolbild)

So verheerend ist die Lage: Bislang seien in der Provinz Ituri im Nordosten von Kongo-Kinshasa acht nachgewiesene und 246 mutmassliche Fälle der gefährlichen Fieberkrankheit aufgetreten, hiess es. Zusätzlich sei bereits ein Fall in der weit entfernten Hauptstadt Kinshasa nachgewiesen worden. Die WHO berichtet von bislang 80 mutmasslichen Ebola-Todesfällen in Ituri. Zudem seien zwei infizierte Personen aus Kongo-Kinshasa nach Uganda gereist. Die WHO berichtet, dass eine der reisenden Personen verstorben sei. Die Afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC geht bislang von 336 Verdachtsfällen und 88 Todesfällen aus.

Wie gefährlich ist Ebola? Box aufklappen Box zuklappen Legende: aus Bunia, Kongo-Kinshasa, 16.05.2026 Reuters / Victoire Mukenge Ebola ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und über Körperflüssigkeiten übertragen. In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einem Ausbruch der Zaire-Variante in Westafrika mehr als 11'000 Menschen gestorben. In Kongo-Kinshasa starben beim letzten Ebola-Ausbruch in der südwestlichen Provinz Kasaï 45 Menschen zwischen September und Dezember 2025.

So gross ist das Risiko: Der ansteigende Trend von Verdachts- und Todesfällen in Ituri weise darauf hin, «dass der Ausbruch möglicherweise viel grösser ist als bislang entdeckt und berichtet», hiess es von der WHO. Deshalb bestehe ein beträchtliches Risiko für eine lokale und regionale Ausbreitung des Virus. Die Provinz Ituri grenzt auch an den Südsudan. Zusätzlich habe man es in dem am meisten betroffenen Gebiet mit einer fragilen Sicherheitslage, einer humanitären Krise und starken Bevölkerungsbewegungen zu tun. Auch einen zugelassenen Impfstoff für den Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus, der hinter dem Ausbruch steckt, gibt es nicht. Allerdings hat die Bundibugyo-Variante nach Angaben des US-amerikanischen Gesundheitsinstitutes NIH eine niedrigere Sterblichkeitsrate von etwa 37 Prozent als der Zaire-Stamm mit bis zu 90 Prozent.

So reagieren Organisationen und Behörden: Ärzte ohne Grenzen bereiten einen Grosseinsatz vor und mobilisieren medizinische Teams sowie Hilfsgüter. Die Organisation weist darauf hin, dass der Zugang zur medizinischen Versorgung in der Region schwierig ist. Die WHO fordert die betroffenen Länder auf, Infektionsketten zu unterbrechen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Gleichzeitig sollen Nachbarstaaten ihre Bereitschaft erhöhen, um Ebola-Fälle früh zu erkennen und zu behandeln. Alle zehn Nachbarländer des Kongos gelten als besonders gefährdet.