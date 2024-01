Es ist eines der Grundprinzipien der amerikanischen Streitkräfte: Nie werden Kameraden auf den Schlachtfeldern der Welt gelassen – lebendig oder tot. So investiert das Militär viel Geld, um in einstigen Konfliktzonen von Vietnam über Korea bis zum Pazifik jene gefallenen Soldaten heimzuholen, deren Körper in der Hitze des Gefechts zurückgelassen werden mussten.

Seit 1970 wurden die Überreste von fast 1000 im Zweiten Weltkrieg gefallenen amerikanischen Soldaten ihren Angehörigen übergeben, so offizielle Zahlen. Zusätzlich zu den 280'000 Toten, die direkt nach dem Krieg identifiziert worden sind. Ihre letzte Ruhestätte finden die meisten in ihre Heimat zurückgebrachten Soldaten auf einem Militärfriedhof. Fast alle Toten werden mit vollen militärischen Ehren bestattet.