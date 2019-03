Mays Ankündigung bringt sicherlich mehr Unruhe nach Westminster. Es stellt sich sofort die Frage, wer ihr Nachfolger werden könnte. Auch von Neuwahlen ist die Rede. Im Hinblick auf den Deal hat sie damit aber ihre Chancen gesteigert. Trotzdem ist nicht klar, wie viele Parlamentarier sich so umstimmen lassen. Nach den ersten Reaktionen muss ich sagen, dass es weiterhin höchst ungewiss bleibt, ob May den Deal durchbringen kann. Dass die Abgeordneten nun quasi die Regierungsgeschäfte übernehmen ist einmalig und ausserordentlich. Es ist ein bisschen wie bei einem Wettbewerb. Heute kann man die verschiedenen Varianten auswählen und am Montag will man dann schauen, welche es ins Finale schaffen. Die Resultate sind aber nicht bindend. Mich würde es nicht erstaunen, wenn das Parlament einen softeren Brexit-Kurs favorisieren würde. Das wiederum könnte den Brexit-Hardliner in Mays Partei Angst machen – und dann sagen sie vielleicht eher Ja zu Mays Deal.