Für einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus liegen bisher nur Tierversuchsdaten vor. Und es seien noch ein paar Hürden im Labor zu nehmen, sagt Martin Bachmann. Der Immunologe forscht seit dem 13. Januar am Inselspital Bern an einem Impfstoff. An dem Tag erhielt er die genetische Information, die Sequenz des neuen Coronavirus, aus China. Die Sequenz liefert ihm den Bauplan, um kleine Teile des Coronavirus nachzubauen. Diesen setzt er winzige Kugeln auf, sogenannte virusähnliche Partikel. Für das Immunsystem sieht es so aus, als wäre das Virus in den Körper eingedrungen. Und es entwickelt Antikörper, die für Immunität sorgen.

Bachmann rechnet mit mindestens sechs Monaten, bis er einen Impfstoffkandidaten hat, der in genügend grossen Mengen produziert werden kann. Dann müsse mit den Behörden ein Weg gefunden werden, wie die Prozesse abgekürzt werden könnten. «Denn sonst sind wir zu spät.» Klar ist aber auch: Es wird nicht nur in Bern mit Hochdruck an einem Impfstoff gearbeitet. Auch im deutschen Tübingen und im US-amerikanischen Seattle ist man daran.