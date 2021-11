SRF News: Wieso kam es zu dieser klaren Niederlage für Alberto Fernández?



David Karasek: Die Bevölkerung ist unzufrieden und müde. Argentinien rutscht immer tiefer in die Krise, die Wirtschaft schrumpft, die Preise und die Arbeitslosigkeit steigen und fast die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Zudem machte der argentinische Präsident Fernández für viele während der Pandemie eine schlechte Figur. Er feierte mit Gästen im Präsidentenpalast, als die Argentinier zu Hause im strikten Lockdown sitzen mussten. Dazu kam, dass politische Vertraute des Präsidenten die ersten Impfungen bekamen und nicht die Bevölkerung.



Ist das Ergebnis ein Votum gegen die Regierung und nicht unbedingt für die konservative Opposition?



Genau. Es sind sogenannte Zwischenwahlen in der Halbzeit der Regierung. Es ist deshalb wie ein Zwischenzeugnis. Für Alberto Fernández und Vizepräsidentin Cristina Kirchner ist das eine schwere Schlappe. 2019 wurden Fernández und Kirchner gewählt, und der Peronismus kam wieder an die Macht, mit grosser Hoffnung. Die Linksperonisten verfolgen grundsätzlich eine traditionelle Sozialpolitik, aber mit leeren Staatskassen konnten sie diese Politik nicht umsetzen und haben so ihre Ziele nicht erreicht. Das hat viele dazu bewogen, die bürgerliche Opposition zu wählen.



Wie dürfte sich die Präsenz der neu gegründeten rechtspopulistischen Partei «La Libertad Avanza» in der argentinischen Politik bemerkbar machen?



Das ist eine Alternative für alle, die die Politik satthaben. Sie sei, sagen Experten, eine klassische Protestpartei. Der Parteichef Javier Milei ist der momentane Shootingstar der argentinischen Politik: Volksnah, ultrarechts, frauenfeindlich und gegen Abtreibung. Vor allem junge Männer jubeln ihm zu. Seine rechtspopulistische Partei wird jetzt drittstärkste Kraft im Parlament. Es sieht so aus, dass das ohnehin polarisierte Argentinien aus diesen Wahlen noch zerrissener hervorgeht.