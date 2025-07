Der Verein «Klimaseniorinnen» hat im April des vergangenen Jahres in Strassburg ein beispielloses Urteil erwirkt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gab den Klägerinnen recht, dass die Schweiz im Kampf gegen den Klimawandel zu wenig unternehme. Mit dem mangelnden Klimaschutz habe die Schweiz die klagenden Seniorinnen in ihren Menschenrechten gemäss Europäischer Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzt. Die Frauen seien in ihrem Recht auf Privat- und Familienleben und in ihrem Recht auf ein faires Verfahren betroffen. Auch liefere die Schweiz keine ausreichenden und überzeugenden Argumente, warum sie auf die Beschwerde des Vereins nicht eingetreten sei.

Medien im In- und Ausland bezeichneten das Urteil als «bahnbrechend», denn erstmals überhaupt bestätigte ein internationales Gericht den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und den Menschenrechten. Es war zugleich die erste Klimaklage, die am EGMR gutgeheissen wurde. Innenpolitisch stiess das Klimaurteil auf viel Kritik. Die Schweiz solle diesem nicht weiter Folge leisten, forderten Politikerinnen und Politiker von rechts bis in die Mitte.

Der Bundesrat bekannte sich Ende August 2024 zur Mitgliedschaft der Schweiz im Europarat. Die Regierung würdigte die Auslegung der EMRK bezogen auf den Klimaschutz kritisch und stellte sich auf den Standpunkt, dass die Schweiz die klimapolitischen Anforderungen des Urteils erfüllt. Und zwar mit dem ein Jahr zuvor verabschiedeten CO₂-Gesetz, das im EGMR-Urteil noch nicht berücksichtigt sei. Im März 2025 kam das Ministerkomitee des Europarats zum Schluss, dass die Schweiz mehr unternehmen müsse, um das Urteil der Klimaseniorinnen umzusetzen. Bis im Herbst soll die Schweiz das Ministerkomitee über ihre Klimastrategie informieren.