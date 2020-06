Nordkorea will die Kommunikationsverbindungen zu Südkorea komplett unterbrechen.

Die Massnahme werde am Dienstagmittag (Ortszeit) wirksam, berichteten Nordkorea Staatsmedien.

Dazu gehörten auch die Leitungen zwischen den Regierungen sowie zwischen den Streitkräften beider Länder.

Nordkorea warf dem südlichen Nachbarn «verräterisches und durchtriebenes Verhalten» vor. Zuletzt hatte Pjöngjang verärgert über eine weitere Propagandaaktion von Aktivisten und nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea reagiert.

Diese hatten an der Grenze etwa eine halbe Million Flugblätter mit Kritik an der kommunistischen Führung in Pjöngjang in riesigen Ballons verpackt in Richtung Norden geschickt.

Wiederholte Drohungen

Seit mehreren Tagen droht Nordkorea bereits mit der Schliessung des gemeinsamen Verbindungsbüros sowie dem Ende eines gemeinsamen Militärabkommens, sollte Südkorea das Abwerfen der Flugblätter nicht unterbinden. Südkoreas Vereinigungsministerium hatte daraufhin dazu aufgerufen, die gegen Nordkorea gerichteten Flugblattaktionen an der Grenze einzustellen.

Die innerkoreanischen Beziehungen kommen auch als Folge des gescheiterten Gipfeltreffens zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran.

Beide Seiten konnten sich nicht auf einen Fahrplan für die Abrüstung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms sowie auf Gegenleistungen der USA einigen. Südkorea ist ein wichtiger Verbündeter der USA in der Region, der auch die Sanktionen gegen Nordkorea unterstützt.