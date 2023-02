Konflikt in Nahost

Hochrangige Politiker aus Israel und aus den Palästinensergebieten haben sich gemeinsam mit Diplomaten aus den USA und Ägypten in der jordanischen Hafenstadt Akaba getroffen.

In einem Statement bekräftigten beide Seiten, dass sie die Situation deeskalieren und mehr Gewalt verhindern wollen.

Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass israelische und palästinensische Sicherheitschefs sowie Vertreter der wichtigsten regionalen Parteien zusammenkamen.

Im Nahen Osten eskaliert die Gewalt seit Wochen: Nach israelischen Militäreinsätzen kommt es wiederholt zu Raketenangriffen aus dem Gazastreifen, auf die Israel wiederum mit Beschuss reagiert.

Oder: Bei Razzien der israelischen Sicherheitskräfte im Westjordanland werden Palästinenser getötet, darunter auch Zivilisten – wie diese Woche wieder. Auf der anderen Seite verüben Palästinenser Anschläge auf jüdische Siedler – wie erst am Sonntag wieder im Westjordanland, als zwei Israelis starben.

Legende: Laut Medienberichten hat an dem Treffen in Akaba auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilgenommen. Reuters

Spirale der Gewalt im Ramadan verhindern

Um eine weitere Gewalteskalation zu verhindern, haben sich am Samstag nun hochrangige Vertreter der israelischen Regierung und der Palästinenserbehörde unter Schirmherrschaft von USA und Ägypten im jordanischen Akaba zu Gesprächen getroffen. «Man ist zunehmend beunruhigt darüber, was nach Beginn des Ramadans nächsten Monat passieren könnte», sagt Gisela Dachs. Die Journalistin lebt in Tel Aviv.

Siedlungsbau für sechs Monate auf Eis Box aufklappen Box zuklappen Israelis und Palästinenser wollten «einseitige Massnahmen» für drei bis sechs Monate aussetzen, hiess es ohne weitere Details. Israel verpflichtete sich, vier Monate lang keine Diskussionen über den Bau neuer Siedlungen im Westjordanland zu führen und sechs Monate lang keine neuen Siedlungs-Aussenposten zu genehmigen. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte zugleich, Israel halte an der Entscheidung fest, neun nicht genehmigte Siedlungen zu legalisieren. Israel wolle aber in den kommenden Monaten keine weiteren Entscheidungen über Siedlungsausbau treffen.

Bei dem hochrangigen Treffen – daran hat auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilgenommen – ging es um eine Deeskalation der explosiven Lage. Die Spirale von israelischen Militäroperationen und Anschlägen von Palästinensern gegen Israelis solle irgendwie durchbrochen werden, so Dachs.

Zunehmend unpopuläre Palästinenserbehörde

Eine Beruhigung der Lage ist allerdings umso schwieriger, als dass die Palästinenserbehörde mit Sitz in Ramallah im Westjordanland zunehmend an Zuspruch unter den Palästinensern verliert.

02:50 Video Archiv: Spirale der Gewalt in Israel Aus Tagesschau vom 30.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 50 Sekunden.

Dafür würden die im Gazastreifen regierende islamistische Hamas sowie der militante Islamische Dschihad zunehmend populärer – auch im Westjordanland, stellt Dachs fest. «Sie sorgen dafür, dass Waffen unter die Leute kommen.» Auch gebe es in den sozialen Medien sehr viel Propaganda gegen die Palästinenserbehörde.

Abbas versucht sich an der Macht zu halten

«Das hochrangige Treffen in Akaba ist wohl eine der letzten Chancen für die Palästinenserbehörde, sich nochmals zu positionieren», sagt die Journalistin. Denn dadurch werde Abbas aufgewertet, er könne so zeigen, dass immer noch er es sei, der der Ansprechpartner von Israelis und der USA sei. «Die Frage ist allerdings, ob das bei der Bevölkerung tatsächlich so ankommt.» Denn Abbas habe bei den Palästinensern eigentlich längst je Popularität verloren.

In einem Monat soll ein weiteres Treffen stattfinden. «Immerhin ist mit den Treffen ein Mechanismus in Gang gesetzt worden, um sich zu koordinieren», stellt Dachs fest. Allerdings könne das Pulverfass jederzeit durch ein eskalierendes Ereignis in die Luft gehen.