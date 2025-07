Der Streit zwischen Thailand und Kambodscha um ein Grenzgebiet geht auf die Kolonialzeit zurück – die Grenzziehung durch Frankreich war unklar. Beide Staaten beschuldigen einander, den Konflikt begonnen zu haben. Auch in den sozialen Medien wird die Auseinandersetzung zwischen beiden Länder hitzig diskutiert. Immerhin treffen sich die Premierminister beider Staaten am Montag in Malaysia. Eine Deeskalation ist dennoch nicht einfach, da auf beiden Seiten nationalistische Emotionen hochkochen. Keine der Regierungen will vor der eigenen Bevölkerung im Konflikt als schwach dastehen.