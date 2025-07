Ein erbitterter Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha ist dramatisch eskaliert. In der Grenzregion gab es beiden Ländern zufolge heftige Schusswechsel, mehrere Menschen wurden getötet. Die Hintergründe erläutert SRF-Südostasienkorrespondent Martin Aldrovandi.

Was genau ist los an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha?

Die bereits seit einiger Zeit angespannte Lage ist dramatisch eskaliert: Kambodscha hat Raketen und Artillerie auf thailändisches Gebiet abgefeuert. Unter anderem wurde eine Tankstelle getroffen. Davon ist ein Video viral gegangen. Im Gebiet auf thailändischer Seite wurden Zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht, auch Spitalpatienten in Grenznähe. Das thailändische Militär wiederum flog Luftangriffe auf kambodschanisches Gebiet, dabei habe man Militärstellungen ins Visier genommen, hiess es.

Wie reagieren die Regierungen in Kambodscha und Thailand auf die Eskalation?

Beide Regierungen geben der jeweils anderen Seite die Schuld dafür – es habe also die andere Seite mit dem Beschuss angefangen. Darauf habe man reagieren müssen, beziehungsweise man habe sich bloss verteidigt. Thailand hat sämtliche Grenzübergänge in der Region geschlossen. Kurz vor der Eskalation wies Thailand bereits den kambodschanischen Botschafter aus und zog zugleich seinen eigenen Botschafter aus Kambodscha zurück. Landsleute, die sich noch in Kambodscha befinden, wurden aufgerufen, das Land so bald wie möglich zu verlassen.

Eindrücke aus Thailand nach dem Schusswechsel mit Kambodscha

Warum haben sich die Beziehungen der beiden Länder zuletzt verschlechtert?

Im Zentrum steht ein alter Grenzstreit. Es geht um ein Gebiet mit historischen Tempelanlagen. In dem Gebiet ist die genaue Grenzlinie zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten umstritten. Der Konflikt geht auf die Kolonialzeit zurück – und es ist seither immer wieder zu Streitigkeiten gekommen. Seit Mai haben sich die Vorfälle wieder gehäuft. Auch da machen sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich. Erst gerade sind mehrere thailändische Soldaten von Landminen verletzt worden. Laut dem Militär hat ein Soldat sogar ein Bein verloren. Das Ganze hat auch eine wichtige innenpolitische Komponente und befeuert nationalistische Gefühle in beiden Ländern. Das bekam auch Thailands Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra zu spüren. Nach einem geleakten Telefonat mit dem früheren Premier von Kambodscha musste sie von ihrem Amt zurücktreten.

Im Zentrum des Streits steht der Tempel Prasat Preah Vihear, der vermutlich aus dem 10. bis 12. Jahrhundert stammt. Er gehört seit 2008 zum Weltkulturerbe der Unesco. Sowohl der dem Hindu-Gott Shiva gewidmete Tempel als auch das umliegende Gebiet werden von beiden Ländern beansprucht. Das Kampfgebiet liegt fernab der bekannten Touristenpfade. Thailand-Reisende verirren sich nur selten in die etwa 400 Kilometer von Bangkok entfernte Provinz Surin, und auch der Nordwesten Kambodschas ist kein klassisches Reiseziel. (dpa)

Droht jetzt ein regelrechter Krieg?

Ein ausgewachsener Krieg scheint im Moment eher nicht wahrscheinlich. Aber die Gefahr einer weiteren Eskalation besteht, nachdem es Tote, Verletzte und Evakuierungen gab. Inzwischen hat sich Malaysia, das derzeit den Asean-Vorsitz innehat, besorgt gezeigt. Es will mit den Regierungen beider Staaten sprechen. Und auch die chinesische Regierung hat ihre Sorge ausgedrückt. Sollte keine diplomatische Bewegung in die Sache kommen, droht die Gefahr, dass sich die Situation weiter zuspitzt.