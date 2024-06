In Schweden sorgt ein mutmasslicher Mord an einem bekannten Künstler für Schlagzeilen. Der Rapper C. Gambino wurde diese Woche in Göteborg erschossen. Die Polizei ermittelt wegen Mordes und sieht das Verbrechen in Zusammenhang mit einem Konflikt zwischen Banden. SRF-Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann ordnet ein.

Bruno Kaufmann Nordeuropa-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Bruno Kaufmann berichtet seit 1990 regelmässig für SRF über den Norden Europas, von Grönland bis Litauen. Zudem wirkt er als globaler Demokratie-Korrespondent beim internationalen Dienst der SRG mit.

Wie bekannt war dieser Künstler?

Er war in Kreisen, die Hip-Hop und Rap hören, sehr bekannt. In der Öffentlichkeit machte er sich in den letzten Jahren mit seinen Songs einen Namen, weil diese auch im Fernsehen und im Radio gespielt wurden und über eine Million Aufrufe auf den Streamingdiensten hatten. In diesem Sinne ist er zu einer Grösse im kulturellen Schweden geworden.

Welche Verbindungen gab es zwischen ihm und Banden?

Er gehörte zu dieser sogenannten Gruppe der «Gangster-Rapper», die auch Beziehungen zur Drogenkriminalität und Gangs haben. Er lebte auch im Nordwesten von Göteborg, in Hisingen. Das ist ein Stadtteil, in dem es viele solche Gruppierungen gibt. Er hat auch in seinen Songs immer wieder das Thema von Drogen und Gewalt thematisiert. Deshalb ist es naheliegend, dass er Teil dieser grassierenden Bandenkriminalität wurde.

Legende: Der 26-Jährige trat in Videos immer mit einer schwarzen Gesichtsmaske auf und wurde letzten Monat mit einem Preis für Schwedens «Hip-Hop-Künstler des Jahres» ausgezeichnet. IMAGO/Pontus Lundahl/TT;

Wie steht es aktuell um die Bandenkriminalität in Schweden?

Es ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgt. Es gibt kaum einen Tag, wo nicht irgendwo in einem Vorort der grossen Städte ein Anschlag verübt wird, sei es ein Sprengstoffanschlag oder eine Schiesserei. Fast wöchentlich kommt es auch zu Morden und Toten. Die Bandenkriminalität ist ein Thema, mit dem sich Schweden seit Jahren intensiv befasst.

Welche Massnahmen wurden dagegen getroffen?

Die Politik hat in den letzten Jahren sehr viele Massnahmen angekündigt, getroffen und zum Teil auch durchgeführt. Vor allem geht es um mehr Repression, also härtere Strafen, mehr Polizeieinsätze. Am 1. Juni ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, das es der Polizei erlaubt, dass Menschen in gewissen Zonen ohne Verdacht überprüft, durchsucht und auch festgehalten werden können. Das ist etwas ganz Neues, das gab es so in Schweden bisher noch nie.

Ist die Bandenkriminalität ein Thema im Europawahlkampf?

Es ist ein sehr wichtiges Thema und in allen Meinungsumfragen gleich nach der Klimafrage die grösste Sorge der Schwedinnen und Schweden – noch vor der internationalen Sicherheitssituation mit dem Krieg in der Ukraine. Man muss sagen: Für Schweden war das in den letzten Jahren ein böses Erwachen, dass diese Banden sich so bis aufs Blut bekämpfen und zum Teil bei ihren Aktionen auch immer wieder Unschuldige getroffen werden. Es sind auch schon Kinder getötet worden.

Darum hat Schweden ein Problem mit Bandenkriminalität Box aufklappen Box zuklappen Dafür gibt es laut Bruno Kaufmann drei Gründe. Zum einen ist es die alte Wohnbaupolitik: Industriearbeiter wohnten damals in den 1960er- bis 70er-Jahren in neu errichteten Vororten weit weg von den Zentren. Zweitens hat die Migrationspolitik dazu geführt, dass sich diese Vororte mit Menschen gefüllt haben, die aus Kriegsgebieten als Flüchtlinge kamen und wenig Chancen hatten für die Integration in Schweden. Der dritte Grund ist die repressive Drogenpolitik in Schweden, wo bereits der Besitz von ganz wenig Haschisch zu Gefängnisstrafen führen kann. Diese Repression hat dazu geführt, dass es für die Gangs sehr lukrativ ist, mit Drogen zu handeln. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass Schweden stark betroffen ist von dieser Bandenkriminalität.

Im EU-Wahlkampf möchten alle Seiten möglichst darauf hinweisen, dass sie die schärfste, die härteste Kriminalpolitik führen wollen. Aber man betont auch, dass es grenzüberschreitend in der Europäischen Union mehr Massnahmen braucht, weil diese Fragen natürlich nicht nur auf ein Land beschränkt sind.