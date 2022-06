Bild 9 / 9

Legende: Seit diesem Frühling sind Pussy Riot in ganz Europa unterwegs, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Mindestens eine der Frauen ist dafür verkleidet aus dem Hausarrest in Russland geflohen. Auf dem Bild sind sie bei einem Auftritt in Portugal zu sehen. Keystone