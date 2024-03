In der Aufnahme spricht Peter Magyar mit seiner damaligen Frau, der ehemaligen Justizministerin Judit Varga. Sie gibt auf dieser Aufnahme offenbar zu, dass die Beweise von Orbáns Vertrauten verfälscht worden seien. Damit sagt sie laut SRF-Osteuropakorrespondentin Sarah Nowotny auch, dass die Ermittlungsbehörden in Ungarn nicht unabhängig sind – ein ungeheuerlicher Vorwurf in einem Rechtsstaat. Möglicherweise könne Rache an Magyars Ex-Frau ein Motiv der Veröffentlichung sein, so Nowotny.