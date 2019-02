Die politische Elite in Prishtina ist heillos zerstritten: Ministerpräsident Ramush Haradinaj ist gegen den Landtausch, ebenso die Mehrheit des Parlaments und der Bevölkerung. Doch Präsident Hashim Thaçi hat es bisher geschafft, die Fäden bei den Verhandlungen mit Serbien fest in den Händen zu halten. Er hat nach wie vor den Support der USA und der EU. Ganz im Gegensatz zu Haradinaj: Washington und Brüssel kritisieren ihn wegen der 100%-Einfuhrzöllen. Thaçi dagegen steht wegeneiner möglichen Anklage vor dem Kosovo-Spezialgericht in Den Haag wegen möglicher Kriegsverbrechen zwischen 1998 und 2000. Thaçi dagegen steht unter Druck einer möglichen Anklage vor dem Kosovo-Spezialgericht in Den Haag wegen möglicher Kriegsverbrechen zwischen 1998 und 2000.