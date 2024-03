Scholz fordert in Nahost länger anhaltenden Waffenstillstand

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz drängt auf eine längere Waffenruhe im Gazastreifen. Er ist am Wochenende zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn im Nahen Osten eingetroffen.

In der jordanischen Stadt Akaba am Roten Meer traf Scholz den jordanischen König Abdullah.

Am Sonntagnachmittag fliegt er weiter nach Israel, wo er die israelische Regierung und Staatspräsident Izchak Herzog trifft.

Nach einem Gespräch mit dem jordanischen König Abdullah in Akaba sagte Bundeskanzler Olaf Scholz: «Es ist ganz klar, dass wir jetzt alles dafür tun müssen, dass die Situation nicht noch schlimmer wird als sie ist». Es gehe nun darum, «die Möglichkeit zu konkretisieren, zu einem Waffenstillstand zu kommen, der länger hält».

Er habe mit Jordaniens König Abdullah sehr ausführlich gesprochen, auch über die humanitäre Hilfe, die in den Gazastreifen gelangen müsse. Auf weitere Details aus seinem Gespräch mit König Abdullah ging Scholz nicht ein. Flugzeuge der Bundeswehr sind von Jordanien aus an der Luftbrücke für Hilfslieferungen in den Gazastreifen beteiligt.

4.4 Tonnen Lebensmittel abgeworfen Box aufklappen Box zuklappen Die Deutsche Luftwaffe hat am Sonntag mit einem zweiten Hilfsflug Lebensmittel über dem Gazastreifen abgeworfen. Nach Militärangaben wurden dabei 4.4 Tonnen Material auf vier Paletten an Fallschirmen abgesetzt. Sie Bundeswehr hat für die Beteiligung an der Hilfe zwei in Frankreich stationierte Maschinen vom Typ C-130 Hercules nach Jordanien verlegt, von wo aus die Flüge starten.

Gespräche in Israel

Nach seinem Stopp in Jordanien fliegt Scholz weiter nach Tel Aviv in Israel und wird geben 16 Uhr mit Regierungschef Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog, sowie Minister Benny Gantz aus dem Kriegskabinett sprechen. Geplant ist auch ein Treffen mit Angehörigen von Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden.

Scholz sagte vor dem Besuch, Israel habe jedes Recht, sich gegen den Angriff der Hamas zu verteidigen. Er warnte aber vor einer Bodenoffensive Israels: «Ich glaube, dass eine grosse Zahl von Opfern bei einer solchen Offensive jede friedliche Entwicklung dann sehr schwer machen würde. Das wissen auch viele in Israel.»

Der Kanzler fordert stattdessen eine Waffenruhe, um die Befreiung von Geiseln und mehr humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung in dem palästinensischen Gebiet zu ermöglichen.