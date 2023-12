Aufgeregte Kinder, die in Jerusalem zu einer Theateraufführung kommen: Man würde nicht meinen, dass Israel im Krieg ist. Was nach Normalität aussieht, ist jedoch alles andere als normal.

Ruth Diskin erklärt. Sie ist Programmdirektorin der Jerusalem Foundation, einer Stiftung, die sich seit mehr als 50 Jahren für die Lebensqualität im multikulturellen Jerusalem einsetzt. Auch mit Geld aus der Schweiz.

Unmittelbar nach Kriegsbeginn begannen Israelis, vor den Angriffen im Süden und im Norden des Landes nach Jerusalem zu flüchten.

Der Krieg zwang Zehntausende Israelis, die im Süden, an der Grenze zum Gazastreifen, oder im Norden, an der Grenze zu Libanon wohnen, vor den Raketen militanter Islamisten in andere Landesteile zu flüchten.

Legende: Ruth Diskin: «Dieser Krieg ist anders: Die Menschen verloren den Boden unter den Füssen, weil ihnen in ihren eigenen Häusern Brutalstes angetan wurde.» Tadela Yisia

Insgesamt 35.000 Menschen seien in Jerusalem innert kürzester Zeit in 40 Hotels untergebracht worden, sagt Ruth Diskin. Viele hätten kaum mehr mitgenommen als die Kleider, welche sie trugen: «Sie hatten keine Zeit zum Packen. Sie rannten einfach nur um ihr Leben.»

Mit Kultur zum Leben zurück

Die Stiftung habe umgehend reagiert, so Diskin: Mit Besuchen bei geflüchteten Holocaust-Überlebenden, Hilfe bei der Einrichtung zusätzlicher 21 Schulen und der Finanzierung eines Kulturprogramms, um die traumatisierten Evakuierten aus ihren Hotelzimmern zu holen.

1 / 2 Legende: An der Kindervorstellung im Jerusalem Theater rückt der Kriegsalltag für einige Stunden etwas in den Hintergrund. ZVG 2 / 2 Legende: Im Jerusalem Theater zündet Bürgermeister Moshe Lion zum Lichterfest Chanukka Kerzen an und singt mit den Familien, bevor die Kindervorstellung – ein Stück über König Salomon – beginnt. SRF/Susanne Brunner

Die Aufführung, welche die Jerusalem Foundation bezahlt hat, habe zwei Ziele: Das Theater und sein Personal in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und die Kinder und ihre Eltern vom Krieg abzulenken, erklärt Sharon Abramovic-Jerdeni, CEO des Jerusalem Theaters.

Legende: Sharon Abramovic-Jerdeni: «Einmal keine Sirenen hören und uns in Angst auf den Boden werfen. Das Theater soll uns ein Gefühl des Schutzes geben und uns die Nachrichten des Krieges für einen Moment vergessen lassen.» ZVG

Die Israelis, die vor der Hamas und den Raketenangriffen flüchteten, sind nicht die einzigen, welche auf die Hilfe von Stiftungen, Freiwilligen und Unternehmen angewiesen sind. Seit dem Beginn des Krieges hat Israel rund 300.000 Reserve-Soldatinnen und Soldaten aufgeboten, von denen viele gar keine kriegstaugliche Ausrüstung haben.

Das wäre nicht unsere Aufgabe. Aber jetzt ist nicht der Moment, um über Politik zu reden. Und solange die Regierung nichts macht, springe ich ein.

Laurence Zemur ist Immobilienmaklerin in Ranana, einem Vorort von Tel Aviv. Die vierfache Mutter aus Marseille lebt seit 26 Jahren in Israel. Ihr Sohn wurde vor zwei Monaten als Reservesoldat eingezogen: «Diese Soldaten hatten nicht einmal kugelsichere Westen oder Kampfstiefel. Also habe ich bei meinen Kunden und Kundinnen Geld gesammelt und den Soldaten diese Ausrüstung besorgt.»

Legende: Die Immobilienmaklerin Laurence Zemur setzt sich unter anderem dafür ein, dass die eingezogenen Reservesoldaten eine die passende Ausrüstung erhalten. SRF/Susanne Brunner

Zusammen mit ihrem Mann veranstaltet Zemur auf Militärbasen auch Grillabende für die Soldatinnen und Soldaten an der Grenze zu Gaza. Ausrüstung und Essen für die Soldaten besorgen – wäre das nicht die Aufgabe des Staates? Zemur bejaht. Doch jetzt sei nicht der Moment, um über Politik zu reden: «Solange die Regierung nichts macht, springe ich ein.»

Zweieinhalb Monate nach Kriegsbeginn sorgen noch immer Hunderttausende Freiwillige, Unternehmen und Stiftungen dafür, dass das Leben in Israel weitergeht. Mit ihrem Engagement überwinden sie ihren eigenen Schmerz und sorgen zudem für ein Gefühl der Einigkeit im Land, das Premier Netanjahus Regierung vor dem Krieg so gespalten hatte.