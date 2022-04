Der Ticker startet um 6:04 Uhr

12:28 Ukrainischer Präsidentenberater verteidigt Absage an Steinmeier Der ukrainische Präsidentenberater Olexeij Arestowytsch hat um Verständnis für die Absage seiner Regierung an einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew geworben. Er kenne die Gründe nicht, doch die Politik und die Entscheidungen von Präsident Wolodimir Selenski seien sehr ausgewogen, sagte Arestowytsch im ARD-«Morgenmagazin». «Unser Präsident erwartet den Bundeskanzler Olaf Scholz, damit er unmittelbar praktische Entscheidungen treffen könnte, auch inklusive der Lieferung von Waffen.» Steinmeier hatte erklärt, er habe in die Ukraine reisen wollen, das sei aber dort nicht gewünscht gewesen. Dies hat in Deutschland Unverständnis und Kritik ausgelöst. Arestowytsch sagte mit Blick auf die erwartete russische Offensive im Osten der Ukraine: «Wir sind etwas erschöpft», ebenso wie die russische Seite. Das Schicksal der Stadt Mariupol und anderer Orte hänge von der Lieferung deutscher Waffen ab. Jede Minute zähle. Legende: Kiew lehnte Steinmeiers Visite in der ukrainischen Hauptstadt ab. Die deutsche Bundesregierung reagierte auf die Absage verwundert, Steinmeier zeigte sich enttäuscht. Keystone / Archiv

11:33 Lukaschenko: «Wir sind mit Putin nicht so dumm, dass wir mit den alten Methoden arbeiten» Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat mutmassliche Pläne für einen Beitritt der Ex-Sowjetrepublik zu Russland zurückgewiesen. «Wir sind mit Putin nicht so dumm, dass wir mit den alten Methoden arbeiten. Wir, das sage ich, errichten eine solche Einheit zwischen zwei unabhängigen Staaten, dass man von uns lernen wird», sagte er in Wladiwostok der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta zufolge. Der russische Präsident Wladimir Putin sieht sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, er wolle die vor gut 30 Jahren zerfallene Sowjetunion wieder errichten. Er weist das zurück. Auch viele Menschen in den beiden Ländern, die bereits einen Unionsstaat aufbauen, befürchten, dass Russland das von ihm wirtschaftlich komplett abhängige Belarus annektieren könnte. Belarus ist ein wichtiger Unterstützer Russlands in dem Krieg gegen die Ukraine. Im Gegensatz zu Lukaschenko schätzen internationale Politikbeobachter die Möglichkeit eines Anschlusses von Belarus an Russland als durchaus real ein. Seit der umstrittenen Präsidentenwahl 2020, bei der sich Lukaschenko ohne Anerkennung im Westen zum Sieger erklärte, geriet Minsk zunehmend in Abhängigkeit von Moskau. Legende: Reuters / Archiv

10:42 1026 ukrainische Soldaten sollen sich in Mariupol ergeben haben Bei den Kämpfen um die Hafenstadt Mariupol haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mehr als 1000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen ihre Waffen niedergelegt und sich in Gefangenschaft begeben. Es handele sich um 1026 Angehörige der 36. Brigade der Marineinfanterie, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau. Überprüfbar sind diese Angaben vorerst nicht. Unter den Gefangenen seien 162 Offiziere und auch 47 Frauen, sagte der Sprecher. Er sprach von einem «Erfolg». Demnach ergaben sich die Kämpferinnen und Kämpfer bei Gefechten um einen großen metallverarbeitenden Betrieb den Einheiten der russischen Armee sowie den moskautrauen Separatisten aus dem Gebiet Donezk, zu dem Mariupol gehört. Zuvor hatten bereits die Separatisten die Gefangennahme gemeldet. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gibt es nicht. Russische Medien hatten zuletzt berichtet, dass rund 3000 ukrainische Kämpfer in Mariupol noch die Stellung gehalten hätten. Diese Zahl wäre demnach nun um ein Drittel gesunken.

10:19 Ukrainische Post bringt Marken mit Stinkefinger für Russen heraus Knapp sieben Wochen nach Kriegsbeginn hat die ukrainische Post neue Briefmarken herausgebracht - mit einer klaren Botschaft an die russischen Angreifer. Zu sehen ist darauf ein ukrainischer Soldat, der einem Kriegsschiff den Stinkefinger zeigt. Ein Sonderstempel bildet zudem die Umrisse der von der russischen Marine eroberten Schlangeninsel im Schwarzen Meer ab - sowie den Anfang des Satzes «Russisches Kriegsschiff, verpiss dich!» Das Motiv und der Satz sind eine Anspielung auf einen aufgezeichneten Funkspruch in den ersten Kriegstagen Ende Februar. Ein russisches Kriegsschiff hatte die Garnison der Schlangeninsel damals aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Darauf antwortete der ukrainische Marineinfanterist Roman Hrybow: «Russisches Kriegsschiff, verpiss dich!» Der knapp 32-Jährige wurde daraufhin zum Volkshelden. Landesweit wird der Spruch seitdem plakatiert und ziert T-Shirts sowie andere Souvenirs. Legende: facebook/ukrposhta

9:57 Bund zahlt zusätzliche 3000 Franken pro Flüchtling an Kantone Die Kantone erhalten künftig zusätzliche 3000 Franken pro geflüchtete Person aus der Ukraine. Dies hat der Bundesrat beschlossen, Link öffnet in einem neuen Fenster. Damit soll insbesondere der Spracherwerb gefördert werden. Dieser sei wichtig, damit die Geflüchteten schnell einer Arbeit nachgehen und am sozialen Leben teilnehmen könnten. Die Kantone hätten diesen Vorschlag des Staatssekretariats für Migration (SEM) in der Konsultation gestützt. Allerdings habe eine Mehrheit der Kantone angegeben, dass der Beitrag von 3000 Franken mittelfristig zu tief sei. Der Bundesrat will jedoch wegen der «unsicheren Prognose und des rückkehrorientierten Status» daran festhalten. Die Kantone sind bereits daran, entsprechende Angebote zu planen. Dies hatte Gaby Szöllösy, die Generalsekretärin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK), am vergangenen Donnerstag vor den Medien gesagt. Neben Sprachkursen gehe es auch um Informationsveranstaltungen für Geflüchtete. «Wir haben noch etwas Arbeit zu leisten.» Für Geflüchtete aus der Ukraine gilt seit Mitte März der Schutzstatus S. Der Bund bezahlt den Kantonen pro Person und Jahr rund 18'000 Franken für Unterkunft, Sozialhilfe und medizinische Versorgung. Dieser Betrag wird nun um die 3000 Franken ergänzt. Legende: Keystone / Symbolbild

8:51 Russland will laut britischem Geheimdienst Kommando in Ukraine zentralisieren Russland will nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes mit der Ernennung von Armeegeneral Alexander Dwornikow zum Befehlshaber des Ukraine-Einsatzes das Kommando und die Kontrolle zentralisieren. Russlands Unfähigkeit, seine militärische Aktivität zu koordinieren, habe seine Invasion der Ukraine bisher behindert, teilt das britische Verteidigungsministerium aus seinem regelmäßigen Bulletin auf Twitter mit. Dwornikows Ernennung zeige, wie Russland durch den ukrainischen Widerstand und seine eigene ineffektive Vorbereitung des Krieges gezwungen sei, seine Einsätze zu überdenken. Legende: Alexander Dwornikow (rechts) befehligte zeitweise den russischen Einsatz in Syrien, bei dem mit Bombardements aus der Luft die Macht von Präsident Baschar al-Assad wiederhergestellt wurde. Reuters / Archiv

7:52 Putin will seine Offensive fortsetzen und bekräftigte seine Entschlossenheit Der russische Präsident Wladimir Putin bekräftigte seine Entschlossenheit, seine Ziele in der Ukraine zu erreichen. Er sagte, Moskau habe «keine andere Wahl» gehabt und die Invasion habe das Ziel, die Menschen in Teilen der Ostukraine zu schützen und «Russlands eigene Sicherheit zu gewährleisten». Putin betonte, «die Invasion werde bis zu ihrer vollständigen Beendigung und der Erfüllung der gestellten Aufgaben» fortgesetzt. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand stecken nach Darstellung von Putin in einer Sackgasse. Die Regierung in Kiew sei von den Vereinbarungen, die bei den Friedensgesprächen in Istanbul getroffen worden waren, abgewichen, sagte Putin. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski sagte, die Verhandlungen seien zwar hart, würden jedoch fortgesetzt. Putin wies zudem die Berichte über russische Gräueltaten und Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha als Fälschungen zurück. Der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad sei vorgeworfen worden, Chemiewaffen eingesetzt zu haben, sagte er. «Dann hat sich herausgestellt, dass es gefälscht war. Das ist die gleiche Art von Fälschung in Butscha.» Legende: Putin besichtigte den Kosmodrom Wostotschni zusammen mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Der Auftritt zum 61. Jahrestag des Flugs von Juri Gagarin war sein erster bekannter öffentlicher Auftritt seit dem Rückzug der russischen Truppen aus dem Raum Kiew. Keystone

7:25 Migrationskommission: Schweizer Solidarität mit Ukraine-Flüchtlingen hat tiefe Wurzeln Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine zeigen die Schweizerinnen und Schweizer eine grosse Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen. Für Etienne Piguet, Vizepräsident der Eidgenössischen Migrationskommission, gibt es mehrere Faktoren, die diesen Elan erklären. Ethnische Zugehörigkeit und Religion spielen jedoch keine zentrale Rolle. Vier Elemente seien entscheidend, sagte Piguet in einem Interview mit der Westschweizer Mediengruppe Arcinfo. Da sei zunächst die geografische Nähe. Der Krieg sei nur wenige hundert Kilometer entfernt. In den vergangenen Jahren habe es nie einen Fall gegeben, wo die Schweizer Bevölkerung Flüchtlinge direkt an der Grenze abgeholt habe. Ein zweiter Grund sei, dass der Ukraine-Krieg plötzlich und mit grosser Wucht ausgebrochen sei. Das habe eine grosse Betroffenheit weltweit und in der Schweiz ausgelöst. Auch seien in diesem Krieg die Opfer und die Angreifer klar beim Namen zu nennen. Und schliesslich sei es so, dass für Flüchtlinge schlicht die Alternativen für eine Unterbringung fehlten. Und es spiele eine Rolle, dass Frauen und Kinder kämen. Ihnen gegenüber sei die Bevölkerung sehr aufgeschlossen. Legende: Der Vizepräsident der Eidgenössischen Migrationskommission, Etienne Piguet, sieht vor allem vier Gründe für die grosse Schweizer Solidarität. Keystone / Archiv

7:02 Erneute russische Luftangriffe auf Mariupol Die seit Wochen umkämpfte ukrainische Stadt Mariupol ist nach Kiewer Angaben in der Nacht erneut Ziel russischer Luftangriffe gewesen. Wie das ukrainische Militär mitteilte, griffen russische Truppen auch den Hafen der Stadt und das Stahlwerk Asowstal an. In dem ausgedehnten Industriekomplex haben sich ukrainische Soldaten verschanzt. Die Grossstadt Charkiw im Osten des Landes sei von russischer Artillerie beschossen worden, hiess es weiter. Die Angaben zum Kampfgeschehen sind nicht unabhängig überprüfbar. Der ukrainische Morgenbericht deutete aber darauf hin, dass sich die militärische Lage nicht stark verändert hat. Für die kommenden Tage oder Wochen wird eine grossangelegte russische Offensive im Osten der Ukraine erwartet. In Mariupol harren trotz der Zerstörung vieler Häuser immer noch Zivilisten aus, wie Vizebürgermeister Serhij Orlow den ARD-«Tagesthemen» sagte. Die Menschen hielten sich in Kellern und Schutzräumen auf, um dem Beschuss zu entgehen. "Das ist kein Leben. Das ist Überleben", sagte Orlow. Die ukrainische Verwaltung des Gebiets Donezk, zu dem Mariupol gehört, teilte mit, nach Schätzungen seien dort mehr als 20 000 Menschen getötet worden. Auch diese Zahl ist nicht überprüfbar. Legende: Der Hafen von Mariupol und das Stahlwerk Asowstal ist immer wieder Ziel der russischen Angriffe (Satellitenaufnahme vom 9. April). Reuters / Archiv

4:19 Gefangenenaustausch mit Medwedtschuk? In seiner nächtlichen Ansprache schlug Präsident Wolodimir Selenski vor, den festgenommenen Oligarchen Viktor Medwedtschuk gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft auszutauschen. Medwedtschuk habe sich mit einer Uniform getarnt, also solle er nach Kriegsrecht behandelt werden. «Ich schlage der Russischen Föderation vor, ihren Jungen gegen unsere Jungen und Mädchen in russischer Gefangenschaft auszutauschen», so Selenski.

0:11 Biden spricht erstmals von «Völkermord» US-Präsident Joe Biden hat angesichts der Gräueltaten russischer Soldaten gegen Zivilisten erstmals von «Völkermord» gesprochen. Bei einem Besuch in Menlo/Iowa sagte Biden: «Ihr Familienbudget, Ihre Möglichkeit zu tanken, sollte nicht davon abhängen, ob ein Diktator auf der anderen Seite der Erde Krieg führt und Völkermord begeht.» Später sagte Biden vor Journalisten: «Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird immer deutlicher, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer zu sein, einfach auszuradieren.» Und weiter: «Es kommen buchstäblich immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, die die Russen in der Ukraine getan haben.» Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte den russischen Truppen angesichts von Gräueltaten gegen Zivilisten bereits Genozid vorgeworfen. Die US-Regierung hatte sich mit dem Begriff bislang zurückgehalten. Legende: Reuters

23:35 Russlands Wirtschaftsleistung bricht ein Russland droht wegen der westlichen Sanktionen im Zuge seines Krieges in der Ukraine in diesem Jahr der schlimmste Einbruch bei der Wirtschaftsleistung seit fast drei Jahrzehnten. Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) werde im Vergleich zu 2021 bei mehr als zehn Prozent liegen, sagte der Chef des russischen Rechnungshofes, Alexej Kudrin, im Haushaltsausschuss des Föderationsrates in Moskau. Zuvor hatte die Weltbank ein Minus von 11.2 Prozent prognostiziert. Laut der russischen Wirtschaftszeitung «Wedomosti» wäre das der stärkste Konjunktureinbruch seit 1994. Damals sank das BIP im Vergleich zum Vorjahr um 12.7 Prozent. Die Inflation könnte im laufenden Jahr auf bis zu 20 Prozent steigen, hiess es weiter.

22:45 Fast 2700 Zivilisten evakuiert Die Ukraine hat nach Regierungsangaben heute 2671 Zivilisten aus Regionen an der Front evakuiert. Darunter seien 208 Bewohner der eingeschlossenen Hafenstadt Mariupol.

22:05 Wladimir Klitschko kritisiert Ausladung von Steinmeier Der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko kritisiert die Ausladung des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier aus Kiew. «Gerade jetzt ist es enorm wichtig, dass die Ukraine gemeinsam mit Deutschland und der gesamten Europäischen Union eine klare gemeinsame Front gegen die russische Invasion zeigt. Ich hoffe, dass der Besuch des Bundespräsidenten in Kiew nur aufgeschoben ist und in den kommenden Wochen nachgeholt werden kann», sagt der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko zu «Bild». Steinmeier habe in der Vergangenheit «viele Fehler» gemacht, die der Ukraine «massiv geschadet» hätten. Diese habe Steinmeier aber eingestanden und sich entschuldigt.

21:14 Ukraine vermeldet Festnahme von Oligarchen Medwedtschuk Der ukrainische Sicherheitsdienst gibt die Festnahme des prorussischen Oppositionspolitikers Viktor Medwedtschuk bekannt. Dieser gilt als wichtigster Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine. Der Chef der Dienste, Iwan Bakanow, erklärte im Internet, die Festnahme sei das Ergebnis eines «blitzschnellen und gefährlichen Sondereinsatzes auf mehreren Ebenen», ohne Einzelheiten zu nennen. Die ukrainische Regierung erklärte im Februar, Medwedtschuk sei aus dem Hausarrest entkommen. Im vergangenen Jahr war gegen ihn ein Verfahren wegen Verrats eröffnet worden. Medwedtschuk wies die Vorwürfe zurück. ⚡️BREAKING: Pro-Kremlin lawmaker, Putin's crony Medvedchuk captured.



20:54 «Der Einsatz von chemischen Waffen ist nicht unwahrscheinlich» Am 9. Mai wird in Russland der Sieg über Nazi-Deutschland 1945 gefeiert. Ein überaus wichtiger Tag im russischen Feiertagskalender, mit Truppenparade und Waffenschau. Wladimir Putin muss also in vier Wochen etwas vorweisen können. Was würde Putin als «Erfolg» verkaufen können? «Das ist ausserhalb der Kremlmauern schwer zu beurteilen. In den vergangenen Wochen, als ich in der Ukraine unterwegs gewesen bin, ist aber klar geworden, dass für den Erfolg aus Sicht des Kremls sehr viele zivile Opfer in Kauf genommen werden. Mir scheint es auch nicht unwahrscheinlich, dass die russische Armee und der Präsident als deren Befehlshaber auch chemische Waffen gegen die zivile Bevölkerung einsetzen könnte. Die Menschen fürchten sich, dass dies noch vor dem 9. Mai geschehen könnte, damit der russische Präsident einen ‹Erfolg› vorweisen kann.» 02:22 Video Einschätzungen von Luzia Tschirky Aus Tagesschau vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.

20:21 Bereits 403 Leichen in Butscha gefunden Im Kiewer Vorort Butscha ist die Zahl der nach dem Abzug russischer Truppen gefundenen Leichen weiter gestiegen. «Wir haben 403 Tote, die bestialisch gefoltert, ermordet wurden», sagte Bürgermeister Anatolij Fedorok nach örtlichen Medienberichten. Nach seinen Angaben begann an dem Tag die Exhumierung von Leichen eines zweiten Massengrabes mit 56 Toten. Mindestens 16 Menschen würden noch vermisst. Das Oberhaupt der Kleinstadt mit ehemals rund 36'000 Einwohnern erwartet demnach noch weitere Leichenfunde. Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge haben französische Experten von Gendarmerie und des medizinischen Dienstes der französischen Armee ihre Arbeit aufgenommen. «Die gesammelten Beweise werden in den nationalen Ermittlungen genutzt und ebenfalls an den Internationalen Strafgerichtshof übergeben», sagte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa. Mit einem mobilen Labor zur DNA-Analyse sollen die Experten 15 Tage in dem Ort bleiben. Legende: Keystone

19:58 Fleisch, Milch und Eier werden teurer Als Folge des Ukraine-Kriegs steigen die Futtermittelpreise. Die Lage ist zwar angespannt, die Versorgung aber gewährleistet. Den Preisanstieg können die Bauern nach Ansicht der Futtermittelfabrikanten nicht allein schultern. Fleisch, Milch und Eier dürften deshalb teurer werden. Die gesamte Wertschöpfungskette müsse die Situation solidarisch mittragen, verlangte die Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten. Teurer geworden sind sowohl Proteinquellen (Sojaschrot, Maiskleber usw.) als auch Energielieferanten (Futterweizen, Hafer, Gerste usw.) und Zusatzstoffe (Vitamine, Aminosäuren, Enzyme). Die Futtermittelfabriken werden ihre Preise in den nächsten Tagen erneut anheben, schrieb ihre Vereinigung. Die Auswirkungen dürften gross sein. Auf die Preise dürften sie mit plus 2 Rappen pro Ei, 50 Rappen mehr pro Kilo Schweinefleisch und 20 Rappen Aufpreis pro Kilo Geflügel durchschlagen. Der Kilopreis der Milch dürfte um einen Rappen steigen.

18:59 Zuweisung von Flüchtlingen an die Kantone soll optimiert werden Der Verteilschlüssel bei der Zuweisung von ukrainischen Flüchtlingen mit Schutzstatus S an die Kantone soll grundsätzlich wieder eingehalten werden. Gesuche um Kantonswechsel sollen nur ausnahmsweise und in sehr gut begründeten Fällen bewilligt werden, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilte. Die bisherige Zuweisungspraxis führte laut dem Sonderstab Asyl (Sonas) dazu, dass einige städtisch geprägte Kantone bisher überproportional viele Geflüchtete aufgenommen haben. Andere Kantone erhielten gemäss dem zwischen den Kantonen vereinbarten, bevölkerungsproportionalen Verteilschlüssel weniger Personen zugewiesen als vorgesehen. Problematisch sei dies insbesondere aufgrund des bereits knappen Leerwohnungsbestands in einigen Städten. 06:22 Video Nächstenliebe für Ukraine-Geflüchtete geht ins Geld Aus Kassensturz vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 22 Sekunden.