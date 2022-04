Warum ist die «Moskwa» gesunken? Die angeschlagene «Moskwa» sei am Donnerstag während eines Sturms untergegangen, als das Kriegsschiff an sein Ziel geschleppt werden sollte, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Ein Abschleppen sei notwendig geworden, weil das Schiff seine Stabilität aufgrund von Schäden am Rumpf verloren habe, der während eines «Brandes durch die Detonation von Munition» beschädigt worden sei. Angaben zur Brandursache gab es nicht. Die Ukraine meldete bereits zuvor, dass das schwer beschädigte Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte gesunken sei. Beide Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Klar ist: Die «Moskwa» ist gesunken.

Was war die Ursache der Explosion an Bord? Nach Angaben aus Kiew ist das Kriegsschiff von zwei ukrainischen Antischiffsraketen Typ Neptun getroffen worden. Ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums hat diese Version mittlerweile gestützt. «Wir können bestätigen, dass das russische Schiff ‹Moskwa› von zwei ukrainischen Neptun-Raketen getroffen wurde», hiess es am Freitagabend aus Washington. Am Donnerstag hatte sich das Ministerium mit einer Einschätzung noch zurückgehalten. Russland spricht hingegen von einem «Zwischenfall». Das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte sei durch die «Detonation von Munition infolge eines Brandes» schwer beschädigt worden.

1 / 2 Legende: Die «Moskwa» zu ihren Glanzzeiten – im Mai 2013 im ukrainischen Schwarzmeerhafen von Sewastopol, Ukraine. Reuters 2 / 2 Legende: Die «Moskwa» ist «während eines Sturms am Donnerstag» gesunken, bestätigt Moskau. Reuters

Was sagen russische Quellen?: Früheren Meldungen zufolge gingen die USA davon aus, dass an Bord der «Moskwa» den ganzen Tag gegen das Feuer gekämpft wurde. Das russische Verteidigungsministerium dementierte dies erst und betonte, dass das Schiff trotz massiver Schäden weiter seetüchtig sei. Mittlerweile hat Moskau aber ebenfalls bestätigt, dass das Schiff gesunken ist.

Welche Bedeutung hatte die «Moskwa» für die russische Marine? «Das ist der zweite schwere Verlust der russischen Marine in diesem Krieg», sagt Sicherheitsexperte Mauro Mantovani. Dieser Verlust sei auch schwerer als derjenige der Versenkung eines Landungsschiffes im Hafen von Berdjansk. «Die ‹Moskwa› war das Flaggschiff und entsprechend ist das ein moralischer Tiefschlag für die russische Marine.» Es soll unter anderem an der Eroberung der ukrainischen Schlangeninsel zu Kriegsbeginn beteiligt gewesen sein.