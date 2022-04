Um den Echtheitsgehalt von Informationen rund um den Krieg in der Ukraine in den Sozialen Medien bewerten zu können, gilt es zum einen, die Quelle zu prüfen. Was ist das für ein Account? Wer hat das gepostet? Sieht der Account vertrauenswürdig aus? Was ist da sonst an Material zu sehen? Gibt es ihn vielleicht erst seit drei Tagen? Man kann sich fragen: Was sehe ich da eigentlich? Kann es das sein, was behauptet wird, es zu sein?

So kann man zum Beispiel überprüfen, ob das Wetter an einem Ort tatsächlich so war, wie behauptet wird. Man merkt, dass ein Bild eigentlich gar nicht das abbilden kann, was behauptet wird, wenn da zum Beispiel Schnee zu sehen ist, dabei herrschten 20 Grad. Und man kann einfache Tools im Internet benutzen, um zu beweisen, ob ein Foto schon einmal gepostet worden ist. Wenn es schon irgendwo in einem anderen Zusammenhang erscheint, heisst das, es ist vielleicht einfach nur irgendwo geklaut und jetzt mit einer neuen Schlagzeile verbreitet worden.