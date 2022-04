Ukrainische Medien berichten über eine Reihe von zum Teil heftigen Explosionen entlang der Frontlinie in der östlichen Region Donezk und über Beschuss in Marinka, Slawjansk und Kramatorsk. Auch in Charkiw im Nordosten der Ukraine, in Mykolaiw im Süden und in Saporischschja im Südosten hat es demnach Explosionen gegeben. In vielen Städten und Orten heulten Luftschutzsirenen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Berichte nach eigenen Angaben bisher nicht überprüfen.

Pentagon-Sprecher John Kirby sagte, an der Ostflanke der Nato stationierte US-Soldaten sollten «in den nächsten paar Tagen» damit beginnen, ukrainische Militärs im Gebrauch der 155-Millimeter-Haubitzen auszubilden. Diese Waffen liefern die USA das erste Mal an die Ukraine. Es ist die modernste Version dieser Waffenart.

Die ersten Waffenlieferungen aus dem neuen militärischen Hilfspaket der USA sind an den Grenzen der Ukraine eingetroffen. Vier Flugzeuge hätten am Sonntag militärisches Gerät angeliefert, teilte am Montag ein hochrangiger Vertreter des US-Verteidigungsministeriums mit, der nicht namentlich zitiert werden wollte. Ein fünfter Flug werde in Kürze folgen.

Hingegen gebe es keine Pläne eines Besuchs von Biden in der Ukraine, wie die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington sagte. Die US-Regierung konzentriere sich darauf, dem von Russland angegriffenen Land militärische Ausrüstung zukommen zu lassen. Falls ein Regierungsmitglied in die Ukraine reise, werde dies aus Sicherheitsgründen auch erst nach der Ankunft mitgeteilt.

US-Präsident Joe Biden will am Dienstag mit Verbündeten über den Krieg in der Ukraine sprechen. «Der Präsident wird ein Videogespräch mit Verbündeten und Partnern einberufen, um unsere fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine und unsere Bemühungen, Russland zur Rechenschaft zu ziehen, im Rahmen unserer engen Koordination zu besprechen», hiess es in einer Erklärung.

Selenski hatte den Fragebogen erst diesen Monat bei einem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew erhalten. Das Papier gilt als Grundlage für Beitrittsgespräche. Die Ukraine hatte kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs offiziell die Mitgliedschaft in der EU beantragt.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat den Fragebogen für einen EU-Beitritt seines Landes dem Botschafter der Europäischen Union in Kiew überreicht. Dies teilte Botschafter Matti Maasikas am Montagabend mit. Der Diplomat aus Estland sprach auf Twitter von einem «weiteren Schritt der Ukraine auf dem Weg in die EU».

Auch aus der südukrainischen Stadt Mykolajiw wurden am Abend mutmassliche Raketeneinschläge gemeldet. «In Mykolajiw kam es zu mehreren Explosionen. Wir sind dabei, die Situation zu untersuchen», so der Stadtpräsident Olexander Senkewytsch.

Beim Beschuss der ostukrainischen Grossstadt Charkiw sind ukrainischen Angaben zufolge drei Menschen getötet und 15 verletzt worden, darunter ein 14 Jahre altes Kind. «Die Granaten fielen direkt vor Häuser, auf Kinderspielplätze und in die Nähe von humanitären Hilfsstellen», teilte der Gouverneur des Gebiets, Oleh Synjehubow, am Montagabend mit.

«Wir können jetzt sagen, dass die russischen Streitkräfte die Schlacht im Donbass begonnen haben, auf die sie sich lange vorbereitet haben», sagte Selenski in einer Videoansprache. «Ein sehr grosser Teil der gesamten russischen Armee ist nun auf diese Offensive ausgerichtet», sagte Selenski in einer Rede, die auf Telegram übertragen wurde.

Ukrainische Panzer in einem Dorf in der Region Donezk (18.04.2022).

Das Kommando der ukrainischen Armee bestätigt eine neue russische Offensive in der Ostukraine. Das militärische Hauptaugenmerk Russlands liege auf der vollständigen Kontrolle der Regionen Donezk und Luhansk. Russische Truppen hätten am Montagabend begonnen, die Verteidigungslinien entlang der Fronten von Donezk, Luhansk und Charkiw zu durchbrechen, erklärte der Sekretär des ukrainischen Sicherhheitsrats. Auch der Stabschef des Präsidenten der Ukraine erklärte am Abend, dass «die zweite Phase des Krieges begonnen hat».

Laut Misinzew sollen nationalistische Bataillone mehr als 70 mobile Gruppen gebildet haben, um mit Mörsern Gottesdienste zu beschiessen. So solle Russland neuer Verbrechen bezichtigt werden. Russland rufe die UNO, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, (OSZE) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) auf, Einfluss auf Kiew zu nehmen, um das zu verhindern.

Das russische Verteidigungsministerium behauptet, man habe Erkenntnisse zu Plänen für Angriffe auf Kirchen in der Ukraine am kommenden Wochenende – dem christlich-orthodoxen Osterfest. In der Nacht zum 24. April plane das «Kiewer Regime mit Unterstützung westlicher Länder schreckliche Provokationen» mit vielen Opfern. Die Taten in den Gebieten Odessa, Charkiw, Sumy, Mykolajiw und Saporischschja sollten dann russischen Truppen angelastet werden, teilte der russische Generaloberst Michail Misinzew mit. Er sagte nicht, wie er auf diese Vorwürfe kommt oder worauf er die Erkenntnisse stützt.

Analysten zufolge ist es wahrscheinlich, dass in den kommenden Wochen in der Ostukraine Kämpfer aus Syrien eingesetzt werden. Dies insbesondere auch darum, weil General Alexander Dvornikov zum neuen Kriegskommandanten ernannt worden ist. Dvornikov soll gut vertraut sein mit paramilitärischen Kräften, die Russland in Syrien ausgebildet hat. Es gibt zwar Zweifel, ob syrische Kämpfer in der Ukraine effektiv sein werden, sie könnten aber eingesetzt werden, wenn mehr Kämpfer benötigt werden, um Städte zu belagern.

Rayan Maarouf von Suwayda24, einer Organisation, die über die Aktivitäten des Islamischen Staats (IS) in Syrien berichtet, sagte, den Kämpfern seien rund 600 Dollar im Monat versprochen worden. Das ist angesichts der weit verbreiteten Arbeitslosigkeit in Syrien eine riesige Summe Geld.

Russland rekrutiert in Syrien aktiv Kämpfer für den Krieg in der Ukraine. Rami Abdurrahman von der in Grossbritannien ansässigen Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, dass sich bisher etwa 40’000 Personen beim russischen Militär und bei der Gruppe Wagner, einem privaten russischen Auftragnehmer für Kampfeinsätze, registriert haben.

Der Stadtpräsident der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol hat von verschleppten Bürgerinnen und Bürgern berichtet. Etwa 40'000 Zivilisten sollen nach seinen Angaben zwangsweise nach Russland oder in von Russland kontrollierte Regionen im Osten der Ukraine gebracht worden sein. «Wir haben anhand des kommunalen Registers festgestellt, dass bereits über 40’000 Menschen deportiert wurden», sagte Vadym Boichenko im ukrainischen Fernsehen. Diese Behauptung liess sich jedoch bislang nicht unabhängig bestätigen. Russland hatte stets bestritten, Zivilisten in der Ukraine ins Visier genommen zu haben.

Im riesigen Stahlwerk Asow-Stahl in Mariupol haben mindestens 1000 Zivilisten in unterirdischen Räumen Schutz gesucht. Das teilte die Stadtverwaltung mit und fügte hinzu, dass Russland die Fabrik mit Bomben beschiessen. «Die meisten sind Frauen mit Kindern und alte Menschen», schrieb der Stadtrat auf Telegram.

UNO-Koordinator sieht kaum Chancen für Waffenruhe in Ukraine

UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sieht wenig Chancen für eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. «Im Moment zeichnet sich keine Waffenruhe am Horizont ab», sagte Griffiths am Sitz der Vereinten Nationen in New York. «Vielleicht ändert sich das in einigen Wochen.» Dies sei abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs und von Gesprächen, die mit Hilfe der Türkei geführt würden.

Derzeit gebe es zwischen beiden Seiten «keine Verhandlungen im klassischen Sinn». Doch die Türken seien am nächsten dran, so Griffiths. Der UNO-Nothilfekoordinator will deshalb diese Woche den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen.