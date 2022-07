Legende: Die «Zhibek Zholy» durfte den Hafen von Karasu wieder verlassen. Reuters

Die Ukrainer hatten Anfang Juli schon einmal Kritik an der Türkei geäussert. Dabei ging es um einen russischen Frachter, der laut Kiew gestohlenes ukrainisches Getreide an Bord hatte. Die Türken hatten dieses Schiff zuerst im Hafen von Karasu festgesetzt, aber dann – gegen den Protest der Ukrainer – doch in russische Gewässer weiterfahren lassen. «Dies ist wieder so ein Fall, bei dem die Glaubwürdigkeit der Türkei auf dem Spiel steht», sagt Journalist Thomas Seibert dazu. «Wenn sich das häuft, dann könnte es sein, dass nicht mehr viel übrig bleibt von der türkischen Vermittlungsaktion in dem Konflikt.»