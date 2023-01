Nur weil der Krieg in der Ukraine nicht die Merkmale eines Stellvertreterkriegs aufweist, bedeutet dies nicht, dass es solche Kriege nie gegeben hat. Franziska Anna Zaugg, Dozentin am Departement für Zeitgeschichte der Universität Freiburg und Assoziierte Forscherin an der Universität Bern, hebt vor allem fünf Stellvertreterkriege hervor: den Vietnam-Krieg, den Korea-Krieg, die Invasion der Sowjetunion in Afghanistan, den Ogadenkrieg in Äthiopien und den Bürgerkrieg in Angola.

«Alle genannten Beispiele sind zeitlich in der Ära des Kalten Krieges zu verorten», sagt Zaugg. Die Beispiele Angola und Äthiopien würden zudem zeigen, wie eng Stellvertreterkriege nicht nur mit der bipolaren Weltordnung des Kalten Kriegs – also dem damaligen Wettkampf zwischen den USA und der Sowjetunion –, sondern auch mit dem «schweren Erbe der Kolonialzeit, dem Machtvakuum und den teilweise unklaren bis chaotischen politischen Zuständen während der Dekolonialisierung» zusammenhängen.

Ein Begriff, um die Schuld von sich zu weisen

Auch Zaugg betont: Der Krieg in der Ukraine sei kein Stellvertreterkrieg. Dass Putin ihn aber als solchen bezeichnet haben will, passe in seine Strategie. «Er will eine Kontinuität zu den Verhältnissen, Absichten und Motiven der Westmächte im Kalten Krieg herstellen», sagt sie. Damals hatten die Grossmächte auf beiden Seiten politisch-ideologische und geostrategische, aber auch wirtschaftliche Interessen. Oder anders formuliert: Die Aggressoren waren in beiden Lagern – und die damalige Sowjetunion musste sich gegen die Westmächte verteidigen.

Indem Putin also seine Invasion in der Ukraine als US-amerikanischen Stellvertreterkrieg bezeichnet, will er die Schuld von sich weisen. Seine Argumentation: Das russische Eingreifen wurde provoziert durch Interessen westlicher Grossmächte. Dass dies nicht stimmt, betont Zaugg: «Beim russischen Angriff handelt es sich um einen Angriffskrieg einer zeitgenössischen und historischen Grossmacht auf einen kleinen Nachbarstaat.»