Der Ticker startet um 23:30 Uhr

17:58 Russland warnt die USA vor Aus von Raumstation ISS Russland hat nach dem Angriff auf die Ukraine seinen Willen zur weiteren Zusammenarbeit mit den USA im Weltraum betont – und die USA gleichzeitig vor einer möglicherweise überstürzten Aufkündigung dieser Zusammenarbeit gewarnt. Eine Kooperation sei für den sicheren Betrieb der Internationalen Raumstation ISS notwendig, schrieb der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram vor dem Hintergrund neuer Sanktionen Washingtons. Wenn sich die Amerikaner einer weiteren Zusammenarbeit verweigern sollten, «wer wird dann die ISS vor einem möglicherweise unkontrollierten Absteigen aus der Umlaufbahn und einem Absturz auf amerikanisches oder europäisches Territorium bewahren?» Nicht ausgeschlossen sei, dass die Reste der ISS auf Indien oder China stürzen könnten. Ein Aus der ISS steht derzeit nicht zur Debatte.

17:29 Russland nicht am Eurovision Song Contest Russland wird aufgrund der Invasion in die Ukraine vom diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin ausgeschlossen. Das teilte die zuständige Europäische Rundfunkunion EBU am Freitagabend in Genf mit. Der 66. ESC soll am 14. Mai mit seinem grossen Finale über die Bühne gehen. Deutschland will seinen Song kommende Woche küren. Die Europäische Rundfunkunion als Veranstalterin des Eurovision Song Contest hatte noch am Donnerstag verkündet, der ESC sei ein nicht-politisches, kulturelles Event. «Die EBU ist jedoch besorgt über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine und wird die Situation weiterhin genau beobachten.» The EBU has issued the statement below regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022



Find it online here➡️https://t.co/5xXIYUNmXO#Eurovision#ESC2022pic.twitter.com/OGjQKtiZfm — EBU (@EBU_HQ) February 25, 2022

17:03 Europarat suspendiert Russland Der Europarat hat Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine suspendiert. Das Ministerkomitee mit Vertretern der 47 Mitgliedsländer entschied am Freitag, Russland wegen schwerer Verstösse von seinen Repräsentationsrechten innerhalb der Strassburger Organisation zu entbinden. Russland bleibt dennoch formell Mitglied.

16:59 Swisscom und Sunrise UPC erlassen Roaminggebühren für Ukraine Viele Menschen in der Schweiz haben Angehörige oder Bekannte in der Ukraine und tauschen sich über das Telefon aus. Swisscom und Sunrise UPC reagieren auf diese Situation und erlassen die Mobiltelefonie-Roaming-Gebühren von der Schweiz in die Ukraine sowie die Roaming-Kosten innerhalb der Ukraine.

16:43 Russland hat offenbar Verhandlungsangebot überreicht Russland hat der Ukraine eigenen Angaben zufolge ein Angebot für Verhandlungen in der belarussischen Hauptstadt Minsk überreicht. Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitagabend der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Die ukrainische Seite habe stattdessen Polens Hauptstadt Warschau als Verhandlungsort vorgeschlagen.

16:31 Der Ukraine-Konflikt erklärt für Kinder Die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine ist im Gespräch mit Kindern oft ein schwieriges Thema und bringt Erklärungsbedarf mit sich. «SRF school» und «SRF Kids» haben in den «Kinder-News» der vergangenen Woche das Thema Ukraine bearbeitet und den Konflikt zu erklären versucht. Auch kommende Woche widmet sich die «Kinder-News» der Ukraine und erklärt die Bedeutung von Sanktionen und besucht eine ukrainische Familie in der Schweiz. 02:20 Video Was ist in der Ukraine los? (Staffel 3, Folge 5) Aus SRF Kinder-News vom 19.02.2022. abspielen

16:19 Explosionen in Charkiw – Ausgangssperre in Lwiw In der Stadt Charkiw sind Zeugen zufolge Explosionen zu hören. Die Menschen werden aufgefordert, in U-Bahn-Stationen Schutz zu suchen. Die Stadt Lwiw im Westen des Landes erlässt einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine eine Ausgangssperre. Legende: SRF

15:29 «Die neuen Sanktionen werden Russland ruinieren» Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock sagt mit Blick auf die neuen EU-Sanktionen: «Das wird Russland ruinieren.» Die Massnahmen seien nun auch gegen diejenigen persönlich gerichtet, die für den Krieg verantwortlich seien, Präsident Wladimir Putin und Aussenminister Sergej Lawrow, sagt Baerbock vor Beratungen der EU-Aussenminister in Brüssel. Russland aus dem internationalen Zahlungssystem Swift auszuschliessen, dafür sei jetzt aber nicht der richtige Moment. Es gelte, «einen kühlen Kopf» zu bewahren. Mit einem Ausschluss von Swift habe Europa im Fall des Irans schon schlechte Erfahrungen gemacht. So könnten auch etwa humanitäre Projekte dann nicht mehr finanziert werden. Viel wirkungsvoller sei es, die grossen russischen Banken aus dem Finanzsystem auszuschliessen. Luxemburgs Aussenminister Jean Asselborn hat die neuen EU-Sanktionen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine als «historisch» bezeichnet. «So etwas hat die Welt noch nicht gesehen». Er glaube, dass die Sanktionen greifen werden. Er sei auch dafür, dass noch ein weiteres Paket mit Strafmassnahmen gegen Russland geschnürt werde. Legende: Keystone

15:17 Russische Prominente distanzieren sich von der russischen Invasion Mit scharfen Worten haben sich zahlreiche prominente Russen gegen den Angriff ihres Landes auf die Ukraine gewandt. «Der von Russland begonnene Krieg gegen die Ukraine ist eine Schande. Das ist unsere Schande, aber leider wird die Verantwortung dafür noch von unseren Kindern, einer ganz jungen Generation und von noch nicht einmal geborenen Russen getragen werden müssen», heisst es in einer von Schriftstellern, Filmemachern und anderen Künstlern sowie von Medienschaffenden unterschriebenen Erklärung. «Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in einem Aggressor-Staat leben», heisst es in dem unter anderem von der Schauspielerin Tschulpan Chamatowa und dem Schriftsteller Dmitri Bykow unterzeichneten Schreiben. Russland habe einen unabhängigen benachbarten Staat überfallen. «Wir rufen alle Bürger Russlands auf, Nein zu sagen zu diesem Krieg.» Sie glaubten den Behauptungen von Kremlchef Wladimir Putin nicht, dass an der Spitze des ukrainischen Volkes Nazis stünden, von dem die Menschen befreit werden müssten.

15:00 Nestlé schliesst Fabriken in der Ukraine Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat seine Fabriken und Lagerhäuser in der Ukraine mit insgesamt rund 5000 Beschäftigten vorerst geschlossen. Priorität sei es, das Personal zu schützen, teilte das Unternehmen am Freitag in Vevey am Genfersee mit. Alle Beschäftigten seien in Sicherheit. Es handelt sich unter anderem um drei Fabriken, die Süsswaren, Getränke und Fertiggerichte sowie Zutaten herstellen. Das Unternehmen nehme die Produktion wieder auf, sobald dies sicher sei, hiess es.

14:41 Rakete trifft einen unter moldauischer Flagge fahrenden Tanker Ein unter moldauischer Flagge fahrender Chemietanker ist in der Nähe des ukrainischen Hafens von Odessa von einer Rakete getroffen worden, erklärt die moldauische Marinebehörde. Zwei Besatzungsmitglieder seien schwer verletzt worden. «Wir haben gerade vor zehn Minuten gehört, dass die gesamte Besatzung gerettet wurde, aber zwei schwer verletzt wurden und auf dem Weg ins Krankenhaus sind», sagt ein Behördenvertreter zu Reuters.

14:13 Russland bereit zu Friedensverhandlungen Russland ist nach Kremlangaben bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte das Angebot für ein Treffen dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal unterbreitet. Nach Kremlangaben ist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko bereit, die Bedingungen zu schaffen für ein Treffen der russischen und der ukrainischen Delegation. Putin habe mit Lukaschenko darüber gesprochen, dass ein Ort mit Garantien für die Sicherheit der Verhandlungen nötig sei.»

14:03 Vermögenswerte von Putin und Lawrow sollen eingefroren werden Die EU-Staaten haben sich nach Informationen eines Offiziellen darauf geeinigt, Vermögenswerte von Russlands Präsident Wladimir Putin und Aussenminister Sergej Lawrow einzufrieren. Darauf habe man sich bei der Umsetzung der Beschlüsse des EU-Sondergipfels am Donnerstagabend geeinigt. Zudem sagte ein EU-Beamter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters, dass man an weiteren Elementen einer dritten Runde von Sanktionen gegen Russland wegen der Invasion in der Ukraine arbeite. «Wir handeln so schnell wir können», sagte der Beamte. Die EU könne auch «viele weitere» Oligarchen ins Visier nehmen. Kurz zuvor hatte sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski eine unzureichende Reaktion Europas auf die russischen Angriffe in der Ukraine beklagt.

13:47 Formel 1 streicht Grossen Preis von Russland Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Formel 1 den Grand Prix in Sotschi aus dem Rennkalender gestrichen, der für den 25. September geplant gewesen war. «Wir beobachten die Entwicklungen in der Ukraine mit Trauer und Bestürzung», teilte die Rennserie mit: «Unter den derzeitigen Umständen ist es unmöglich, den Grossen Preis von Russland durchzuführen.» Seit 2014 fährt die Formel 1 in Sotschi und Wladimir Putin hat sich stets sehr für den Grossen Preis auf dem Gelände des Olympiaparks an der Schwarzmeer-Küste eingesetzt. Ob das Rennen durch einen Grand Prix in einem anderen Land ersetzt werden soll, liess die Rennserie zunächst offen.

13:38 Luzia Tschirky: «Menschen in Kiew haben nicht den Eindruck, dass sie geschützt werden» SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky ist immer noch im Westen der Ukraine. Sie habe mit Menschen in der Hauptstadt gesprochen. «Diese haben nicht den Eindruck, dass sie in irgendeiner Form geschützt werden.» Die von russischer Seite eingesetzten Waffen würden militärische Infrastrukturen genauso treffen wie Zivilisten. Zu den erwarteten Panzern in Kiew sagt Tschirky, die ukrainische Armee habe vermeldet, sie habe mehrere Brücken zerstört, um den Panzern den Zugang zu verwehren. Im Regierungsviertel seien offenbar Schüsse zu hören, es mache den Anschein, als seien russische Spezialeinheiten auf der Suche nach Präsident Wolodimir Selenski. 03:02 Video Eine Einschätzung von SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky Aus Tagesschau vom 25.02.2022. abspielen

13:31 Papst Franziskus in russischer Botschaft im Vatikan Papst Franziskus hat mit einem ungewöhnlichen Schritt auf den Krieg in der Ukraine reagiert und ist persönlich in die russische Botschaft im Vatikan gegangen. Dies teilte der Kirchenstaat mit. Dort habe er dem Moskauer Botschafter seine Besorgnis über die russische Invasion mitgeteilt. Beobachtern zufolge ist es das erste Mal, dass ein Papst während eines Konflikts direkt eine Botschaft aufgesucht hat. Gewöhnlich werden Botschafter vom Staatssekretariat des Vatikans einberufen. Der Papst habe etwa 30 Minuten in der Botschaft verbracht, wie Vatikan-Sprecher Matteo Bruni sagte. Bereits vor dem Einmarsch der russischen Truppen hatte sich Papst Franziskus um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht.

13:21 David Nauer: «Die Ukrainer wollen die Hauptstadt mit allen Mitteln verteidigen» David Nauer, langjähriger SRF Russland-Korrespondent, hat eine Einschätzung zur Situation in Kiew abgegeben: So habe die ukrainische Armee im Zentrum Verteidigungspositionen errichtet, auch bewaffnete Zivilisten sollen unterwegs sein. Die Ukrainer würden Kampfgeist zeigen. «Sie wollen die Hauptstadt mit allen Mitteln verteidigen.» Aber auch die Russen würden kämpfen, mit allem, was sie haben. Es drohe eine «blutige Schlacht» um Kiew. Aber klar sei: Wenn die Hauptstadt falle – mit der Regierung, mit der Armeespitze – seien die Russen dem geforderten «Regime-Change» einen grossen Schritt näher. Wie es so weit kommen konnte in der Ukraine, lesen Sie in unserem Artikel «Wie sich der Konflikt zwischen Moskau und Kiew zuspitzte». Audio Gefechte in Kiew 05:21 min, aus Rendez-vous vom 25.02.2022. abspielen. Laufzeit 05:21 Minuten.

13:10 Kreml begrüsst Selenskis Vorschlag über einen neutralen Status der Ukraine Der Kreml hat den russischen Militäreinsatz in der Ukraine gegen weltweite Kritik verteidigt und einen Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski begrüsst. Moskau habe das Angebot von Verhandlungen über einen neutralen Status der Ukraine als Schritt in die richtige Richtung aufgenommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax. Die Mitteilung werde analysiert und Selenski als Präsident der Ukraine anerkannt. Über die Möglichkeit eines Kontaktes könne aber derzeit nichts gesagt werden. Selenski hatte in der Nacht zum Donnerstag Putin ein Gesprächsangebot zur Abwendung eines Krieges gemacht. «Die Sicherheit der Ukraine ist verbunden mit der Sicherheit ihrer Nachbarn. Deshalb müssen wir heute über die Sicherheit in ganz Europa sprechen.» Das Hauptziel sei der Frieden in der Ukraine und die Sicherheit ihrer Bürger. «Dafür sind wir bereit, mit allen und auch mit Ihnen zu reden. In verschiedenen Formaten und an jedem beliebigen Ort», sagte Selenski in Richtung Moskau.

12:56 Statement von Cassis zur Lage in Kiew Nach der Medienkonferenz des Bundesrates zur Europapolitik informierte Bundespräsident Ignazio Cassis kurz über die Schliessung der Botschaft in Kiew. Personal, welches nicht unbedingt nötig sei, werde abgezogen. «Ein Minimum an Personal bleibt, damit die Botschaft operabel gehalten werden kann.» Justizministerin Karin Keller-Sutter sagte ihrerseits: «Wir werden die Menschen in der Ukraine nicht im Stich lassen.» Sie werde an Treffen mit den Schengenstaaten teilnehmen und schauen, wie geholfen werden könne. Die Schweiz werde sich solidarisch zeigen.