Der Ticker startet um 6:04 Uhr

1:23 Bevölkerung in Charkiw vor Landminen gewarnt Die ukrainischen Behörden in Charkiw warnen die Bevölkerung vor Landminen, die auf die nordöstliche Stadt abgeworfen worden seien. Am Montag sperrten die Sicherheitskräfte ein Gebiet im Osten von Charkiw ab, um eine Reihe kleiner, in Wohnstraßen verstreuter Sprengsätze zu beseitigen. Der Leiter der ukrainischen Minenräumungseinheit, Oberstleutnant Nikolaj Owtscharuk, sagte, es handele sich um PTM-1M-Minen aus Plastik, die mit Zeitzündern detonierten und von den sowjetischen Streitkräften in Afghanistan weithin eingesetzt wurden. Streuminen wie genannte sind nach dem Ottawa-Abkommen über Antipersonenminen wegen der Gefahr für die Zivilbevölkerung verboten. Es konnte nicht unabhängig bestätigt werden, um welche Minen es sich in Charkiw handelte.

1:14 Einsatz von Chemiewaffen bisher nicht bestätigt Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sagt in seiner abendlichen Videoansprache, russische Streitkräfte könnten chemische Waffen im Ukraine-Krieg einsetzen. Er sagt aber nicht, dass bereits chemische Waffen eingesetzt wurden. Am Montag hatte es unbestätigte Berichte über den Einsatz chemischer Waffen bei der Belagerung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol gegeben. 05:35 Video Aus dem Archiv: Angst vor Russlands Chemiewaffen Aus 10 vor 10 vom 25.03.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 35 Sekunden.

0:02 WTO befürchtet weltweite Folgen für die Wirtschaft Das Volumen des Welthandels könnte sich nach Einschätzung der Welthandelsorganisation WTO wegen des Krieges in der Ukraine in diesem Jahr halbieren. Langfristig bestehe das Risiko, dass die Weltwirtschaft in Blöcke zerfalle. Der russische Einmarsch in die Ukraine habe nicht nur eine humanitäre Krise «immensen Ausmasses» ausgelöst, sondern auch der Weltwirtschaft einen «schweren Schlag» versetzt, hiess es Bericht. Die WTO mit Sitz in Genf veröffentlichte eine erste Analyse der Folgen des Krieges im Vorlauf ihrer jährlichen Welthandelsprognosen, die am Dienstag vorgestellt werden sollen. Die Experten verweisen darauf, dass Europa der grösste Importeur von Waren sowohl aus Russland als auch der Ukraine ist. Dementsprechend werde auch Europa wirtschaftlich am stärksten getroffen. Audio Aus dem Archiv: Ostafrika leidet unter Exportstopp von Weizen aus Ukraine und Russland 07:03 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.03.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 3 Sekunden.

22:40 Tote nach Artilleriebeschuss in Charkiw Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind offiziellen Angaben zufolge durch russischen Artilleriebeschuss mindestens acht Zivilisten getötet worden. Weitere 19 seien verletzt worden, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow am Montag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Unter den Todesopfern war demnach ein 13-jähriges Kind und unter den Verletzten zwei Kinder zwischen vier und neun Jahren. Die russischen Truppen sollen auch aus der Luft abgeworfene Verzögerungsminen einsetzen, die erst auf Bewegung reagieren. Die Angaben liessen sich zunächst nicht überprüfen. In den 24 Stunden zuvor waren in dem Gebiet ukrainischen Angaben zufolge elf Menschen getötet worden, darunter ein siebenjähriges Kind. Russische Truppen sollen über 60 Mal mit Artillerie, Mehrfachraketenwerfern und Mörsern angegriffen haben. Russland führt seit beinahe sieben Wochen einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland.

22:26 Schutzwesten: Politiker von links bis rechts fordern Lieferung Angesichts der kriegsverbrecherischen Gräueltaten von Butscha fordern immer mehr Politiker die Lieferung von Schutzwesten für die ukrainische Zivilbevölkerung. Der Bundesrat übt sich bislang in Zurückhaltung. Denn: Schutzwesten und Schutzhelme gelten als sogenannt «doppelt verwendbare Ausrüstung», können also für zivile oder militärische Zwecke eingesetzt werden. Die ablehnende Haltung des Bundesrats kann EVP-Nationalrat Nik Gugger nicht nachvollziehen. Es lasse sich zwar nicht verhindern, dass Schutzwesten allenfalls in falsche Hände geraten könnten. «Aber es ist eine Güterabwägung. Und ein Menschenleben ist für mich mehr wert, als sich hinter einem Paragrafen zu verstecken.» Zusammen mit der SP hat sich Gugger per Brief an den Bundesrat gewandt. Auch Politikerinnen der Mitte und der FDP unterstützen diese Forderung. Der Bundesrat will die Frage der Schutzwesten nun offenbar nochmals prüfen. Ob und wann er eine Entscheidung trifft, ist allerdings offen. 01:55 Video Schutzwesten für die Ukraine Aus Tagesschau vom 11.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

22:13 Wie der Besuch des österreichischen Kanzlers in Russland aufgenommen wurde Laut Christoph Wanner, Korrespondent in Moskau, ist nicht eingetroffen, was befürchtet worden war. «Der Besuch von Nehammer wurde vom Kreml nicht propagandistisch ausgeschlachtet.» In den Abendnachrichten gab es laut Wanner nur eine Kurzmeldung von 30 Sekunden. Da stelle sich die Frage, was das Interesse des russischen Präsidenten Wladimir Putin gewesen sein könnte, Nehammer zu empfangen. «Ich denke, Putin wollte aus erster Hand von einem westlichen Regierungschef hören, wie sich die Situation tatsächlich darstellt, wie verstimmt der Westen und wie zerrüttet das Verhältnis ist, welche Sanktionen noch kommen und wie entschlossen die Westeuropäer und letztendlich die USA sind.» Putin wolle sich in diesen Fragen nicht nur auf die Dossiers verlassen, die ihm der russische Geheimdienst auf den Tisch lege. Was die Waffenlieferungen aus Europa betreffe, so reagiere Moskau negativ und bestärke Putin in seinem Denken, dass dies nur mit dem Plazet der USA geschehe und er sich demnach nicht in erster Linie im Krieg mit den Ukrainern befinde, sondern mit den USA. «In meinen Augen ist dies ein Stellvertreterkrieg, den wir momentan erleben.» 03:12 Video Christoph Wanner zum Besuch von Karl Nehammer Aus Tagesschau vom 11.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 12 Sekunden.

21:45 Russland: Erneut Hyperschall-Rakete «Kinschal» eingesetzt Russlands Armee hat im Krieg gegen die Ukraine eigenen Angaben zufolge erneut die Hyperschall-Rakete «Kinschal» eingesetzt. Mithilfe von «Kinschal» («Dolch») sei unweit des Ortes Tschassiw Jar im Donezker Gebiet ein unterirdischer Kommandoposten der ukrainischen Streitkräfte zerstört worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag in Moskau. Insgesamt seien in den vergangenen 24 Stunden mehr als 40 ukrainische Militärobjekte angegriffen worden. Die Angaben liessen sich zunächst nicht überprüfen. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar war in Tschassiw Jar etwa die Presseabteilung der ukrainischen Einsatzkräfte in der Ostukraine untergebracht gewesen. Russland hatte bereits Mitte März zweimal über Einsätze mit «Kinschal» berichtet und anschliessend weitere Angriffe angekündigt. Die acht Meter langen Raketen sind besonders gefürchtet, weil sie extrem schnell und extrem hochfliegen können. Sie sind daher nur sehr schwer abzufangen. Legende: Reuters

21:22 Frankreich erklärt sechs Russen zu unerwünschten Personen Frankreich erklärt sechs Russen zu unerwünschten Personen. «Nach einer sehr langen Untersuchung hat die Generaldirektion für Innere Sicherheit (DGSI) am Sonntag, dem 10. April, eine vom russischen Geheimdienst auf unserem Territorium vorgenommene Geheimoperation aufgedeckt», heisst es in einer Erklärung des Aussenministeriums unter Bezug auf den französischen Inlandsgeheimdienst. Bei den Personen handle es sich um Agenten, die sich als Diplomaten ausgegeben hätten und deren Aktivitäten gegen die nationalen Interessen von Frankreich gerichtet seien. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

21:09 Juri P. arbeitet als Informatiker Juri P. ist Informatiker. Seinen Nachnamen möchte er lieber nicht preisgeben. Seinen Job in der Schweiz hat er, weil er für die Firma in der Ukraine als Freelancer gearbeitet hat. Knapp 25'000 ukrainische Geflüchtete haben in der Schweiz Stand heute bereits einen S-Status erhalten und dürften also einer Arbeit in der Schweiz nachgehen. Aber arbeiten wie Juri P. tun bisher nur wenige. Wofür es viele verschiedene – und verständliche – Gründe gibt. 01:33 Video Arbeitsintegration von geflüchteten Ukrainern in der Schweiz Aus Tagesschau vom 11.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

20:22 Neue Ernsthaftigkeit bei Schweizer Rekruten Seit dem Krieg in der Ukraine ist alles anders. In Europa findet ein konventioneller Angriffskrieg statt. Das verändert auch die Haltung von vielen Rekruten, welche aktuell im Dienst sind. Plötzlich machen die Übungsmanöver wieder mehr Sinn. Aber es wächst auch die Angst, dass es wirklich einmal zu einem Ernstfall kommen könnte. Ein Augenschein bei einer Rekrutenschule in den Waadtländer Voralpen. 03:07 Video Der Ukraine-Krieg verändert die Sicht vieler Rekruten Aus Schweiz aktuell vom 11.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 7 Sekunden.

20:03 USA liefern täglich bis zu zehn Flugzeuge mit Waffen an Ukraine Das US-Militär bringt nach eigenen Angaben weiter täglich grosse Mengen Waffen und Munition in die Ukraine. Pro Tag landeten etwa acht bis zehn Flugzeuge mit Waffen und Nachschub für die Ukrainer in der Region, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby. Die Waffen würden schnell auf Laster umgeladen und in die Ukraine weitergeschickt. Daran ändere auch die neue Strategie des russischen Militär nichts, seinen Einsatz auf die östliche Donbass-Region zu konzentrieren. Es werde auch weiter Waffenlieferungen geben, «so viel wir können, so schnell wir können», sagte Kirby. Die US-Regierung hat der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar bereits Waffen im Wert von 1.7 Milliarden US-Dollar zugesagt oder schon geliefert. Legende: Militärische Hilfe aus den USA kommt auf einem ukrainischen Flughafen an. Reuters/Archivbild

19:35 Opec: Könnten Ausfall von russischem Öl nicht ausgleichen Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat sich für ausserstande erklärt, einen etwaigen Ausfall der russischen Öl-Produktion als Folge von Sanktionen wegen des Kriegs in der Ukraine auszugleichen. Die Versorgungslücke könne mehr als sieben Millionen Barrel pro Tag (bpd) an Öl und anderen Flüssigexporten erreichen, erklärte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo bei einem Treffen mit EU-Vertretern einem Redemanuskript zufolge. «Angesichts der aktuellen Nachfrageaussichten wäre es nahezu unmöglich, einen Verlust an Volumen in dieser Grössenordnung zu ersetzen», hiess es gemäss der Nachrichtenagentur Reuters in dem Text weiter. Die gegenwärtige Volatilität am Markt sei die Folge von Faktoren, die die Opec nicht kontrolliere. Diese Formulierung gilt als Zeichen, dass das Kartell seine Produktion nicht erhöhen wird. Legende: Der Westen würde sich wünschen, die Opec würde ihre eigene Öl-Förderung mehr erhöhen. Reuters

18:54 Kommen in Mariupol Chemiewaffen zum Einsatz? Der Sprecher der prorussischen Kräfte in Donezk, Eduard Bassurin, deutete an, das umkämpfte Mariupoler Stahlwerk Asow-Stahl möglicherweise mithilfe von Chemiewaffen einnehmen zu wollen. Zuerst müsse das Werk blockiert werden, meinte er im russischen Staatsfernsehen. «Und danach, denke ich, muss man sich an die Chemiewaffen-Truppen wenden, die einen Weg finden, die Maulwürfe aus ihren Löchern zu räuchern.» Der Einsatz von Chemiewaffen ist verboten.

18:16 Keine Entscheidung der EU-Staaten bezüglich Öl-Embargo Die Aussenminister der EU-Staaten haben noch keine Entscheidung über mögliche Einschränkungen von Öl-Importen aus Russland getroffen. Man habe nur eine allgemeine Diskussion geführt, sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Treffen der Minister in Luxemburg. Er betonte jedoch mit Blick auf weitere Sanktionen gegen Russlands wegen der Invasion in die Ukraine: «Nichts ist vom Tisch, einschliesslich Sanktionen gegen Öl und Gas.» Borrell sprach sich dafür aus, einen Unterschied zwischen den beiden Energieträgern zu machen und mit Öl zu beginnen. So sei die Rechnung für Ölimporte im vergangenen Jahr viermal so hoch gewesen wie die für Gas, sagte er. Grundsätzlich sei es wichtig, die Energieabhängigkeit der EU so schnell wie möglich zu reduzieren. Die Entwicklung erneuerbarer Energien trage zur strategischen Autonomie der Staatengemeinschaft bei. Audio Was, wenn der Westen die grösstmögliche Sanktionskeule schwingt? 02:32 min, aus Info 3 vom 03.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

18:00 Schweiz sammelt Zeugenaussagen von ukrainischen Flüchtlingen Am Montagnachmittag fand das Treffen der deutschsprachigen Justizministerinnen und -ministern auf Einladung von Bundesrätin Karin Keller-Sutter in St. Gallen statt. Im Zentrum des Fünfländer-Treffens standen die Justiz-Zusammenarbeit in Europa und mit Russland, das Leistungsschutzrecht für journalistische Veröffentlichungen sowie Entwicklungen rund um die Digitalisierung. In der Schweiz bestehe bereits jetzt die Möglichkeit für Schutzsuchende aus der Ukraine, eine Zeugenaussage zu deponieren. «Es ist sehr wichtig, dass diese Beweise frühzeitig gesichert werden», so Karin Keller-Sutter in ihrer Ansprache zum Treffen vor den Medien. Alma Zadić, Justizministerin von Österreich, sagte, dass es wichtig sei, die Verantwortlichen für das Leid in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Es sei deshalb wichtig, jetzt Beweise zu sammeln. Legende: Keystone

17:04 Russland berichtet über Einnahme von Hafen in Mariupol Der Hafen der seit Wochen umkämpften südostukrainischen Stadt Mariupol soll unter russischer Kontrolle sein. Streitkräfte der selbst ernannten Volksrepublik Donezk hätten die Kontrolle übernommen, schrieben die russischen Agenturen Ria und Interfax am Montag unter Berufung auf den Donezker Separatistenführer Denis Puschilin. Die Ukraine warf Russland derweil vor, ein Schiff am Hafen von Mariupol besetzt zu haben. 18 Matrosen sowie die Frau des Kapitäns seien gefangen genommen worden, schrieb die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa, am Montag bei Telegram. Zuvor hätten russische Truppen das Schiff unter liberianischer Flagge beschossen. Unter den Gefangenen sei neben ukrainischen Staatsbürgern auch ein Ägypter. Am Sonntag hatten die prorussischen Separatisten mitgeteilt, ukrainische Truppen hätten in Mariupol zwei ausländische Schiffe samt Besatzung in ihre Gewalt gebracht und würden von dort aus die Stadt beschiessen. Russland berichtete unterdessen von der Zerstörung Dutzender Militärobjekte in der Ukraine. 02:00 Video Aus dem Archiv: Behörden rufen zur Flucht aus Mariupol auf Aus Tagesschau vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

16:38 «Das Gespräch mit Präsident Putin war sehr direkt, offen und hart» Das Gespräch zwischen Wladimir Putin und dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer ist beendet. Das teilte das Bundeskanzleramt am Montag mit. Das Treffen in Putins Residenz in Nowo-Ogarjowo im Moskauer Gebiet dauerte rund eine Stunde. Die wichtigste Botschaft des Bundeskanzlers an den russischen Präsidenten sei gewesen, dass dieser Krieg aufhören müsse, denn im Krieg gebe es auf beiden Seiten nur Verlierer, so das Kanzleramt. «Das Gespräch mit Präsident Putin war sehr direkt, offen und hart», sagte der Kanzler laut Mitteilung. Er habe die Kriegsversbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen und betont, dass all jene, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen seien. Nehammer war der erste Regierungschef eines EU-Landes, der von Putin seit Russlands Einmarsch in die Ukraine vor gut sechs Wochen empfangen wurde. Nehammer hat nach seinem Gespräch nach eigenen Angaben «keinen optimistischen Eindruck». Die russische Armee bereite eine Offensive in der Ostukraine vor. «Diese Schlacht wird mit Vehemenz geführt werden.» Deshalb müssten Zivilisten aus den umkämpften Gebieten über humanitäre Korridore in Sicherheit gebracht werden. Legende: Keystone

16:10 Ukrainische Geflüchtete in Ferienwohnungen Im Berner Oberland, aber auch im Rest der Schweiz, stehen viele Zweitwohnungen oft leer. Diese werden in der Gemeinde Sigriswil nun temporär für Flüchtende genutzt. Im Sigriswiler Anzeiger gab es kürzlich einen Hinweis, dass man leerstehende Wohnungen doch für ukrainische Geflüchtete zur Verfügung stellen könne, bestätigt der Sigriswiler Gemeindeschreiber Anton Haldemann gegenüber dem Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Radio SRF. «Bisher sind es noch nicht sehr viele, die sich gemeldet haben. Aber wir wissen von 20 Personen aus der Ukraine, die in Wohnungen untergebracht sind, die sonst Feriengäste beherbergen.» Kein Einzelfall. Die Organisation Campax, die die Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten bei Privaten koordiniert, bestätigt, dass es bereits viele Angebote gebe. «Es sind aber nicht alle Ferienwohnungen geeignet. Ein Tessiner Rustico, das eine Stunde von der nächsten Postautohaltestelle entfernt ist, eignet sich nicht. Aber sonst gibt es viele brauchbare Wohnungen in Feriendestinationen», sagt Christian Messikommer von Campax. Laut der Organisation wäre es hilfreich, wenn die Wohnung für mindestens drei Monate genutzt werden könnte. Legende: Keystone

15:05 Treffen Nehammer-Putin hat begonnen Der Kreml hat den Beginn des Gesprächs des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer zum Krieg in der Ukraine bestätigt. Das Treffen habe in Putins Residenz in Nowo-Ogarjowo im Moskauer Gebiet begonnen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Nehammer ist der erste Regierungschef eines EU-Landes, der von Putin seit Russlands Einmarsch in die Ukraine vor gut sechs Wochen empfangen wird. Es seien weder Bilder vom Auftakt des Treffens noch Informationen für die Medien von russischer Seite im Anschluss geplant, sagte Peskow. Greifbare Ergebnisse wurden nicht erwartet. Kanzler Nehammer wollte sich anschliessend vor Journalisten in Moskau äussern. «Das Hauptthema ist die Lage der Dinge um die Ukraine. Auf der anderen Seite lässt sich eine Erörterung der Gasangelegenheiten auch nicht ausschliessen, weil das Thema für die österreichische Seite ziemlich aktuell ist», hatte Peskow zuvor gesagt. Legende: Nehammer vor dem Treffen in der österreichischen Botschaft in Moskau. Keystone