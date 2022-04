Der Ticker startet um 6:04 Uhr

21:14 Ukraine vermeldet Festnahme von Oligarchen Medwedtschuk Die Ukraine hat nach eigenen Angaben den flüchtigen Oligarchen Viktor Medwedtschuk, einen pro-russischen Oppositionsführer und engen Verbündeten Putins, festgenommen.

20:54 «Der Einsatz von chemischen Waffen ist nicht unwahrscheinlich» Am 9. Mai wird in Russland der Sieg über Nazi-Deutschland 1945 gefeiert. Ein überaus wichtiger Tag im russischen Feiertagskalender, mit Truppenparade und Waffenschau. Wladimir Putin muss also in vier Wochen etwas vorweisen können. Was würde Putin als «Erfolg» verkaufen können? «Das ist ausserhalb der Kremlmauern schwer zu beurteilen. In den vergangenen Wochen, als ich in der Ukraine unterwegs gewesen bin, ist aber klar geworden, dass für den Erfolg aus Sicht des Kremls sehr viele zivile Opfer in Kauf genommen werden. Mir scheint es auch nicht unwahrscheinlich, dass die russische Armee und der Präsident als deren Befehlshaber auch chemische Waffen gegen die zivile Bevölkerung einsetzen könnte. Die Menschen fürchten sich, dass dies noch vor dem 9. Mai geschehen könnte, damit der russische Präsident einen ‹Erfolg› vorweisen kann.» 02:22 Video Einschätzungen von Luzia Tschirky Aus Tagesschau vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.

20:21 Bereits 403 Leichen in Butscha gefunden Im Kiewer Vorort Butscha ist die Zahl der nach dem Abzug russischer Truppen gefundenen Leichen weiter gestiegen. «Wir haben 403 Tote, die bestialisch gefoltert, ermordet wurden», sagte Bürgermeister Anatolij Fedorok nach örtlichen Medienberichten. Nach seinen Angaben begann an dem Tag die Exhumierung von Leichen eines zweiten Massengrabes mit 56 Toten. Mindestens 16 Menschen würden noch vermisst. Das Oberhaupt der Kleinstadt mit ehemals rund 36'000 Einwohnern erwartet demnach noch weitere Leichenfunde. Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge haben französische Experten von Gendarmerie und des medizinischen Dienstes der französischen Armee ihre Arbeit aufgenommen. «Die gesammelten Beweise werden in den nationalen Ermittlungen genutzt und ebenfalls an den Internationalen Strafgerichtshof übergeben», sagte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa. Mit einem mobilen Labor zur DNA-Analyse sollen die Experten 15 Tage in dem Ort bleiben. Legende: Keystone

19:58 Fleisch, Milch und Eier werden teurer Als Folge des Ukraine-Kriegs steigen die Futtermittelpreise. Die Lage ist zwar angespannt, die Versorgung aber gewährleistet. Den Preisanstieg können die Bauern nach Ansicht der Futtermittelfabrikanten nicht allein schultern. Fleisch, Milch und Eier dürften deshalb teurer werden. Die gesamte Wertschöpfungskette müsse die Situation solidarisch mittragen, verlangte die Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten. Teurer geworden sind sowohl Proteinquellen (Sojaschrot, Maiskleber usw.) als auch Energielieferanten (Futterweizen, Hafer, Gerste usw.) und Zusatzstoffe (Vitamine, Aminosäuren, Enzyme). Die Futtermittelfabriken werden ihre Preise in den nächsten Tagen erneut anheben, schrieb ihre Vereinigung. Die Auswirkungen dürften gross sein. Auf die Preise dürften sie mit plus 2 Rappen pro Ei, 50 Rappen mehr pro Kilo Schweinefleisch und 20 Rappen Aufpreis pro Kilo Geflügel durchschlagen. Der Kilopreis der Milch dürfte um einen Rappen steigen.

18:59 Zuweisung von Flüchtlingen an die Kantone soll optimiert werden Der Verteilschlüssel bei der Zuweisung von ukrainischen Flüchtlingen mit Schutzstatus S an die Kantone soll grundsätzlich wieder eingehalten werden. Gesuche um Kantonswechsel sollen nur ausnahmsweise und in sehr gut begründeten Fällen bewilligt werden, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilte. Die bisherige Zuweisungspraxis führte laut dem Sonderstab Asyl (Sonas) dazu, dass einige städtisch geprägte Kantone bisher überproportional viele Geflüchtete aufgenommen haben. Andere Kantone erhielten gemäss dem zwischen den Kantonen vereinbarten, bevölkerungsproportionalen Verteilschlüssel weniger Personen zugewiesen als vorgesehen. Problematisch sei dies insbesondere aufgrund des bereits knappen Leerwohnungsbestands in einigen Städten. 06:22 Video Nächstenliebe für Ukraine-Geflüchtete geht ins Geld Aus Kassensturz vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 22 Sekunden.

18:30 Parmelin trifft sich mit Vertretern der Gasbranche Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat mit Vertretern der Gasbranche gesprochen, vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und einer möglicherweise knappen Versorgung. Mangelt es an Gas, stehen Spar-Appelle und die Umstellung auf Erdöl im Vordergrund. Laut der Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) wird Gas in Europa möglicherweise knapp. Treffen kann das auch die Schweiz. Denn auch wenn die inländischen Akteure keine direkten Verträge mit Russland hätten, stammten rund 40 Prozent des Erdgases, das die Schweiz verbrauche, aus Russland, schrieb das WBF. Audio Noch geht der Schweiz das Gas nicht aus 03:29 min, aus Rendez-vous vom 21.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 29 Sekunden.

17:54 Mariupols Bürgermeister geht von 21'000 toten Zivilisten aus Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind nach jüngsten Schätzungen des Bürgermeisters von Mariupol rund 21'000 Zivilisten in der Hafenstadt getötet worden. Es sei nach dem Beginn der Strassenkämpfe schwierig, die exakte Zahl der Toten zu ermitteln, sagte Bürgermeister Wadym Boitschenko im Fernsehen. Legende: Keystone

17:21 Deutscher Bundespräsident in Kiew «unerwünscht» Eine geplante Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Kiew ist geplatzt, weil er dort offensichtlich nicht willkommen ist. Der polnische Präsident Andrzej Duda habe in den vergangenen Tagen angeregt, dass sie beide zusammen mit den Staatschefs der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland in die ukrainische Hauptstadt reisen, «um dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen», sagte Steinmeier am Dienstag bei seinem Besuch in Warschau. «Ich war dazu bereit. Aber offenbar – und ich muss zur Kenntnis nehmen – war das in Kiew nicht gewünscht.» Zuerst hatte die «Bild» über die Absage berichtet. Legende: Keystone

16:56 Ständeratskommission will aktualisierten Neutralitätsbericht Die Aussenpolitische Kommission des Ständerates (APK-S) will, dass der Bundesrat seinen Neutralitätsbericht aktualisiert. Das Papier soll sowohl das Neutralitätsrecht als auch den neutralitätspolitischen Handlungsspielraum umfassen. Die APK-S diskutierte über die Schweizer Neutralitätspolitik, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Hintergrund seien die Sanktionen gegenüber Russland. Die APK-S habe sich sowohl für innenpolitische Aspekte interessiert als auch dafür, wie die Schweiz im Zug der Sanktionsübernahme von aussen wahrgenommen wird. Die Kommission will vom Bundesrat mit einem Postulat eine Neuauflage des Neutralitätsberichts anfordern. Behandeln soll dieser die Themen Überflüge, Waffenlieferungen, Nato-Mitgliedschaft oder -kooperation und auch die beabsichtigte Nutzung des Handlungsspielraums der Neutralitätspolitik beim Verhängen und Vollzug von Sanktionen. Audio Neutralität - ein Konzept mit Zukunft? 06:16 min, aus Echo der Zeit vom 06.03.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 16 Sekunden.

16:09 Putin: Westlicher «Blitzkrieg» gegen russische Wirtschaft gescheitert Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen vermeintlichen westlichen «Wirtschaftskrieg» gegen sein Land für gescheitert erklärt. Zugleich räumte der Kremlchef auch Probleme durch die wegen Russlands Krieg in der Ukraine verhängten westlichen Sanktionen ein – etwa in der Logistik und bei Abrechnungen. «Dieser Blitzkrieg, auf den unsere Missgönner gesetzt haben, ist natürlich fehlgeschlagen, das ist offensichtlich», sagte Putin am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko im Osten Russlands. Russlands Wirtschaft und Finanzsystem stünden «fest auf beiden Beinen». Natürlich gebe es Probleme, sagte Putin weiter. Die Waren, darunter etwa Dünger, würden ihren Weg aber trotzdem zum Kunden finden. «Die Wirtschaft arbeitet ziemlich stabil», sagte Putin. Russland sei auch auf möglicherweise weiter steigende Risiken gefasst. Die Schwierigkeiten würden aber gemeistert und machten Russland am Ende stärker. «Wir werden weiter jedem beliebigen Versuch entgegentreten, die Entwicklung unserer Länder zu bremsen und künstlich von der Weltwirtschaft zu isolieren.» Legende: Keystone

16:01 Weltbank bereitet Hilfspaket für die Ukraine vor Die Weltbank bereitet eigenen Angaben zufolge ein Hilfspaket über 1,5 Milliarden Dollar für die Ukraine vor. Damit sollten dringende Ausgaben wie Gehälter für Klinikpersonal, Renten und Sozialhilfen gesichert werden, sagt Weltbank-Präsident David Malpass. Die Weltbank hatte der Ukraine vergangenen Monat bereits Schnellfinanzierungen über 923 Millionen Dollar zugesagt.

15:29 Lebensmittelknappheit bei ukrainischen Soldaten in Mariupol In der umkämpften und fast völlig zerstörten Hafenstadt Mariupol haben ukrainische Soldaten Medien zufolge über zur Neige gehende Lebensmittel- und Munitionsvorräte berichtet. Seit Beginn der Belagerung durch russische Truppen vor rund sechs Wochen seien keine Lieferungen mehr zu ihnen durchgekommen, sagt ein Soldat in einem am Dienstag zuerst auf Facebook veröffentlichten Video. Der Mann, der sich und seine Kameraden als Mitglieder der 36. Marineinfanteriebrigade aus Mariupol vorstellt, trägt einen Bart und hat tiefe Augenringe. Wo der Clip aufgenommen wurde, war zunächst nicht klar. Viele der verbliebenen ukrainischen Kämpfer haben sich offensichtlich im Stahlwerk «Asowstal» verschanzt. Audio SRF-Auslandredaktor David Nauer über die Lage im kriegsversehrten Mariupol 03:09 min, aus Info 3 vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 9 Sekunden.

14:54 Krieg wird tschechische EU-Ratspräsidentschaft dominieren Der Krieg in der Ukraine verändert die Prioritäten der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens in der zweiten Jahreshälfte 2022. Das sagte der tschechische Aussenminister Jan Lipavsky am Dienstag nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Österreich, der Slowakei, Slowenien und Ungarn auf Schloss Stirin bei Prag. Als neue Schwerpunkte nannte der 36-Jährige die Themen Energiesicherheit, Ausbau der EU-Verteidigungsfähigkeiten, Flüchtlingshilfe sowie den Kampf gegen Falschinformationen und hybride Bedrohungen. Zudem wolle man eine Geberkonferenz für die von Russland angegriffene Ukraine organisieren. Ein Thema der Gespräche der fünf Aussenminister waren auch mögliche zusätzliche Sanktionen gegen Russland bei einer weiteren Eskalation des Kriegs. «Wir haben eine klare rote Linie – und das ist die Energiesicherheit Ungarns», sagte der ungarische Aussenminister Peter Szijjarto. Legende: Jan Lipavsky (Mitte) beim heutigen Treffen mit den weiteren Aussenministern. Keystone

14:20 Äusserungen Cassis' erzürnen Russland Der Bundesrat und speziell Aussenminister Iganzio Cassis haben mit Äusserungen zum Ukraine-Krieg den Kreml erzürnt. Konkret hat die Sprecherin des russischen Aussendepartements Cassis wegen seines Geschichtsverständnisses und den Bundesrat wegen seines Umgangs mit der Schweizer Neutralität in scharfen Tönen gemassregelt. Mehr dazu lesen Sie hier.

14:11 Russlands Parlament diskutiert Verstaatlichung ausländischer Unternehmen Die Kremlpartei Geeintes Russland hat einen Gesetzentwurf zur möglichen Verstaatlichung ausländischer Konzerne im Parlament eingebracht. Im Vergleich zu bisherigen Initiativen und Drohungen aus der russischen Führung gilt das vorgestellte Gesetzesprojekt allerdings als deutlich abgeschwächt. Betroffen wären wohl nur einige der Unternehmen, die im Zuge des Kriegs in der Ukraine und der deshalb verhängten westlichen Sanktionen ihren Betrieb in Russland eingestellt haben. So sollen nach Angaben von Geeintes Russland nur Konzerne unter die Insolvenzverwaltung fallen, deren Tätigkeit die Stabilität der russischen Volkswirtschaft beeinflusst, «beispielsweise wenn sie die einzigen Zulieferer für strategisch wichtige Produktionen waren oder Güter des täglichen Bedarfs herstellten», teilte Geeintes Russland mit. Wann die Duma über den Gesetzentwurf abstimmen wird, war zunächst unklar. Die westlichen Besitzer sollen das Recht erhalten, jederzeit wieder die Kontrolle über ihr Eigentum zurückzubekommen, sobald sie die Bereitschaft erklären, wieder in Russland tätig zu werden. Eine Verstaatlichung sei nur in Ausnahmefällen geplant, hiess es. Audio Archiv: Russland droht westlichen Unternehmen mit Enteignung 04:36 min, aus Echo der Zeit vom 11.03.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 36 Sekunden.

13:23 Giftgas-Einsatz in Mariupol? Kein Strom, kein Internet, aber noch Zehntausende Zivilisten, die ausharren: Die Situation in der belagerten süd-ukrainischen Stadt Mariupol lässt sich nur erahnen – es dringen nur wenige Informationen nach aussen, unabhängig überprüfbar sind sie kaum. In der Nacht machte die Meldung über einen angeblichen Chemiewaffen-Einsatz in Mariupol die Runde – russische Truppen hätten solche Waffen eingesetzt, meldete eine ukrainische Kampftruppe. Warum der Bericht mit Vorsicht zu geniessen ist und was gesichert aus Mariupol zu berichten ist, erklärt SRF-Auslandredaktor David Nauer. Audio Chemiewaffen-Einsatz in Mariupol? 04:44 min, aus Rendez-vous vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 44 Sekunden.

13:12 WTO senkt Prognose für Welthandel deutlich Der Welthandel wird sich wegen des Kriegs in der Ukraine deutlich abschwächen. Das geht aus Prognosen der Welthandelsorganisation hervor, die die WTO veröffentlichte. Demnach dürfte er dieses Jahr nur noch um 3.0 Prozent zulegen. Bislang hatte die WTO mit 4.7 Prozent gerechnet. Für nächstes Jahr wird dann ein Plus von 3.4 Prozent erwartet. «Aber diese Vorhersagen sind weniger sicher als sonst.» Neben dem russischen Angriff auf die Ukraine, der die ohnehin schon hohen Energiepreise weiter angeheizt hat und auch Lebensmittel verteuert, gibt es laut WTO weitere Probleme für Exporteure. Dazu zählen die Lockdowns in China, der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs würden vor allem auch Entwicklungsstaaten stark zu spüren bekommen. Für die Weltwirtschaft sagt die WTO nur noch ein Wachstum von 2.8 Prozent voraus, statt der bisher erwarteten 4.1 Prozent.

13:04 Kiew: Sechs tote Zivilisten in Keller gefunden In einem Keller in einem östlichen Vorort von Kiew wurden Leichen von sechs Zivilisten mit Schussverletzungen gefunden, wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mitteilt. Aus dem Vorort hatte sich die russische Armee Ende März zurückgezogen. Die Staatsanwaltschaft fügte der Nachricht auf Telegram ein Foto bei und erklärte, dass eine Untersuchung eingeleitet sei. Audio Archiv: Sind das noch «mutmassliche» Kriegsverbrechen? 03:55 min, aus Kultur-Aktualität vom 08.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 55 Sekunden.

12:51 Selenski dringt auf Sanktionen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ruft die Europäische Union eindringlich zu Sanktionen gegen alle Banken und die Ölindustrie Russlands auf. Für einen Stopp der Gas-Importe müsse die EU eine Frist setzen, sagt er in einer Video-Botschaft vor dem litauischen Parlament. «Nur dann wird die russische Regierung verstehen, dass sie sich um Frieden bemühen muss.» Wenn es hinsichtlich eines Gas-Embargos noch immer keine Klarheit gebe, dann könne niemand sicher sein, dass es den Willen zur Beendigung russischer Kriegsverbrechen gebe.